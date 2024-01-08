Fatih Portakal '2 senaryo var' diyerek duyurdu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Canlı yayında rakam verdi

Asgari ücretin belli olmasından sonra gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrilmişti. 3 Ocak'ta açıklanan veriler sonrasında memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 50'ye yakın zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise bu oran yüzde 37,5'te kaldı. Zam oranlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yakınlaştırılacağı iddia edildi. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamaya çevrildi.

Gazeteci Cem Küçük, artan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek en düşük emekli maaşı için rakam verirken, Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise "Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum" dedi. Ayrıca Fatih Portakal da canlı yayında '2 senaryo var' diyerek rakam verdi.



