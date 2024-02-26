Fatih Portakal 'asgari ücret' ile ilgili iddiayı aktardı! İşte konuşulan tarih

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Fatih Portakal asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı yönündeki iddiayı canlı yayında paylaşıp konuşulan tarihi açıkladı.
Portakal şunları ifade etti:
"Emekliler de tabi 3 bin TL'nin hayalini kuruyorlar ama şimdi bakın.
O yasa tasarısı Meclis'te, bu hafta onaylanması bekleniyor ama bir sürpriz olabilir.
'Ne gibi' diyeceksiniz belki 3 bin TL'lik ikramiye bir tık yükseltilebilir.
İkinci bir şey konuşuluyor. Şeref Oğuz, asgari ücrete haziran ayında ikinci bir zam gelebileceğini ifade etti."