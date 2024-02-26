Fatih Portakal 'asgari ücret' ile ilgili iddiayı aktardı! İşte konuşulan tarih

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Fatih Portakal asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı yönündeki iddiayı canlı yayında paylaşıp konuşulan tarihi açıkladı.



