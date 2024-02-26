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Fatih Portakal 'asgari ücret' ile ilgili iddiayı aktardı! İşte konuşulan tarih

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.02.2024 20:33
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Enflasyonla mücadele devam ederken alınan kararlardan biri de 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını belirtmişti. Gazeteci Fatih Portakal, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili bir sürpriz yaşanabileceğini ifade ederken, asgari ücretle ilgili gündem olan iddiayı paylaştı.

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Fatih Portakal asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı yönündeki iddiayı canlı yayında paylaşıp konuşulan tarihi açıkladı.


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Portakal şunları ifade etti:

"Emekliler de tabi 3 bin TL'nin hayalini kuruyorlar ama şimdi bakın.

"SÜRPRİZ OLABİLİR"

"SÜRPRİZ OLABİLİR"

O yasa tasarısı Meclis'te, bu hafta onaylanması bekleniyor ama bir sürpriz olabilir.

'Ne gibi' diyeceksiniz belki 3 bin TL'lik ikramiye bir tık yükseltilebilir.

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

İkinci bir şey konuşuluyor. Şeref Oğuz, asgari ücrete haziran ayında ikinci bir zam gelebileceğini ifade etti."

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asgari ücret fatih portakal
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