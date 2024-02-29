Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Canlı yayında Fatih Portakal asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Portakal açıklamasında şunları ifade etti:
"Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ekonomi olarak büyüdük diye bu ekonomi kime büyüyor? Kimin için büyüyor? Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor.
Emekliye kapı kapandı, asgari ücrete ama ikinci bir düzenleme Haziran'da olabilir. Onu ben bekliyorum.
Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var. O yüzden önümüzdeki günlerde asgari ücret müjdesi verebilir."
Geçen yıl 21 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları aktarmıştı: