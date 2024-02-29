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Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.02.2024 20:45
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Enflasyonla mücadele devam ederken alınan kararlardan biri de 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını belirtmişti. Gazeteci Fatih Portakal asgari ücretle ilgili canlı yayında bir iddiayı paylaştı.

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti. Canlı yayında Fatih Portakal asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.


Anlık Borsa

"BU EKONOMİ KİME BÜYÜYOR?"

"BU EKONOMİ KİME BÜYÜYOR?"

Portakal açıklamasında şunları ifade etti:

"Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ekonomi olarak büyüdük diye bu ekonomi kime büyüyor? Kimin için büyüyor? Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor.

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

Emekliye kapı kapandı, asgari ücrete ama ikinci bir düzenleme Haziran'da olabilir. Onu ben bekliyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDEYİ VEREBİLİR"

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜJDEYİ VEREBİLİR"

Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var. O yüzden önümüzdeki günlerde asgari ücret müjdesi verebilir."

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Geçen yıl 21 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları aktarmıştı:

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fatih portakal
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