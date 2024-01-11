Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Seçimlere 3 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler son dönemece girerken adaylarını bir bir açıklamaya başladı. Dün gece saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyuran CHP'ye birçok isimden tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.
Youtube kanalında konuşan Fatih Portakal sert ifadeler kullanarak CHP'nin Savaş'ı yeniden aday göstermesi için şu ifadeleri kullandı.
Böyle örnekleri lütfen siyasetimizden uzaklaştıralım. Bunlar faydası olan insanlar değil. Benim görüşüm tabii bunlar. Siz ister verin ister vermeyin ilgilenmiyorum.
Bunların olmaması gerekiyor. Bunlara ders verilmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. İstanbul'da Murat Kurum'a, Eskişehir'de rüşvet teklif eden Nebi Hatipoğlu'na, Hatay'da bu isme... Bakın 'tarihi bir karar' diyordu Özgür Özel, Candaş Tolga Işık'a verdiği röportajda.
İşte tarihi karar falan değil, bildik bir karar. Söyledikleri de ortada. Siyasetçi işte ya. Değişim oldu da ne oldu. Sürekli puan kaybeden bir Özgür Özel'den bahsediyoruz.
Hataylıların isteğine göreymiş. Hatay'da anket mi yaptınız? Hatay'da Savaş'ı öne çıkaran o anketi ben görmek istiyorum. Kime yaptınız? Nasıl yaptınız? Şeffaflık ilkesine uydunuz mu? Kim verir ya Hatay'da...