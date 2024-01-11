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  4. Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

11.01.2024 13:23 | Son Güncelleme:
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Türkiye yerel seçime giderken kritik eşikler yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Aday açıklama süreci kısaldı ve çok sayıda aday kamuoyuna duyurulmaya başlandı. CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı. Çok sayıda tepki gelen Savaş'ın adaylığı için gazeteci Fatih Portakal da çok sert ifadeler kullandı.

Seçimlere 3 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler son dönemece girerken adaylarını bir bir açıklamaya başladı. Dün gece saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyuran CHP'ye birçok isimden tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.

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HEM ÖZEL'İ HEM SAVAŞ'I ELEŞTİRDİ

Youtube kanalında konuşan Fatih Portakal sert ifadeler kullanarak CHP'nin Savaş'ı yeniden aday göstermesi için şu ifadeleri kullandı.

Böyle örnekleri lütfen siyasetimizden uzaklaştıralım. Bunlar faydası olan insanlar değil. Benim görüşüm tabii bunlar. Siz ister verin ister vermeyin ilgilenmiyorum.

"BUNLARA DERS VERİLMESİ GEREKİYOR"

"BUNLARA DERS VERİLMESİ GEREKİYOR"

Bunların olmaması gerekiyor. Bunlara ders verilmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. İstanbul'da Murat Kurum'a, Eskişehir'de rüşvet teklif eden Nebi Hatipoğlu'na, Hatay'da bu isme... Bakın 'tarihi bir karar' diyordu Özgür Özel, Candaş Tolga Işık'a verdiği röportajda.

"DEĞİŞİM OLDU DA NE OLDU?"

"DEĞİŞİM OLDU DA NE OLDU?"

İşte tarihi karar falan değil, bildik bir karar. Söyledikleri de ortada. Siyasetçi işte ya. Değişim oldu da ne oldu. Sürekli puan kaybeden bir Özgür Özel'den bahsediyoruz.

"O ANKETİ GÖRMEK İSTİYORUM"

"O ANKETİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Hataylıların isteğine göreymiş. Hatay'da anket mi yaptınız? Hatay'da Savaş'ı öne çıkaran o anketi ben görmek istiyorum. Kime yaptınız? Nasıl yaptınız? Şeffaflık ilkesine uydunuz mu? Kim verir ya Hatay'da...

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş fatih portakal Hatay
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