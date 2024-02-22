Fatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan etti: ‘Harika bir öneri! Sanki yapabilecek’

PAZARDAN 200 LİRAYA NELER ALINABİLİYOR?

İşte biz de bugün pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık. Hepsi bu poşette ve 200 lira… Torbada ne var diyecek olursanız torbada salatalık var 1 kilo. Bu da domates bu da bir kilo. Burada da 250 gram kadar bir biber var o kadar. Toplam 200 lira.