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Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 06:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye, 13 Şubat'ta Erzincan'da meydana gelen ve görüntüsüyle adeta bir çağlayanı andıran toprak kaymasını konuşmaya devam ediyor. 9 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Fatih Portakal yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Haberi, 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek anons eden Portakal Türkiye'de riskli diğer madenleri sıraladı. İşte risk altındaki o iller...

13 Şubat Salı günü Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait altın üretimi yapılan madende meydanda gelen felakette görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Olayın ardından çok sayıda ilden destek ekipleri gönderilirken Türkiye gözlerini 9 maden işçisinden gelecek iyi habere çevirdi.

Anlık Borsa

"BURAYI LÜTFEN DİKKATLİ DİNLEYİN"

Sıcak haberlerin gelmeye devam ettiği bölgeyle ilgili bir çıkış da Sözcü TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal'dan geldi. Aynı felaketin bir daha yaşanmamasına vurgu yapan Portakal Türkiye'deki riskli diğer madenleri mercek altına aldı. 'Burayı lütfen dikkatli dinleyin' diyen Portakal risk altındaki illeri sıraladı.

"BİRÇOK YER RİSKLİ"

"BİRÇOK YER RİSKLİ"

Portakal, "Anagold firması Türkiye'de ikinci büyük İkinci büyük maden alanına sahip. Ekibimizden Fırat Fıstık Türkiye'deki riskli madenleri çıkardı. Lütfen Sözcü TV'nin bu haberini dikkatle dinleyin.

Sadece Erzincan İliç'teki Anagold maden sahası değil, birçok yerde riskli madenler var." dedi. İşte o madenler;

Sivas- Çetinkaya Demir Madeni; İliç'tekine benzer şekilde yığılma toprağa baskı yaptığı için tarlalarda çatlaklar oluştu. Pınargözü köyünden gelen suyun tamamen kesildiği belirtildi. Bölgdeki gürültü, toz, toprak da cabası...

Ordu- Fatsa; Altıntepe Madencilik bölgede siyanürle altın aramayı sürdürüyor. Bakanlık Çed raporunu reddetti. Şu anda Çed'siz ve ruhsatsız çalıştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal maden ocağı risk
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