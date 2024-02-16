Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

Sıcak haberlerin gelmeye devam ettiği bölgeyle ilgili bir çıkış da Sözcü TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal'dan geldi. Aynı felaketin bir daha yaşanmamasına vurgu yapan Portakal Türkiye'deki riskli diğer madenleri mercek altına aldı. 'Burayı lütfen dikkatli dinleyin' diyen Portakal risk altındaki illeri sıraladı.