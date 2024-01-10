Fatih Portakal 'Mutlaka ama mutlaka' diyerek açıkladı! 'En az memur kadar, asgari ücretli kadar...' Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?

Sözcü TV'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan emekli vatandaşlar "Alsan ne olur, almasan ne olur", "Yani bunu verirken var ya insan biraz utanır, elini şöyle bir vicdanına bırakır", "Ya insanlarda biraz utanma olur ya, kıyamet kopmuş, sen veriyorsun yüzde 49.5", "Biz emekliyiz, 2 torunumuz geliyor, 10'ar lira parayı veremiyoruz, en az 30 olmalı, çünkü 7 bin lira kira, 7 bin 500 lira maaş", "10 küsür yapacaklar, 10 alsan ne olur zaten gelmeden zam başladı", "Manavlara, marketlere bakarak nefsimi doyuruyorum öyle, bakıp geçiyorum" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı emekliler zam oranlarına tepki gösterirken TÜİK'e göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57. Çarşı pazarda ise fiyatlar cep yakıyor.