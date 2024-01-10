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Fatih Portakal 'Mutlaka ama mutlaka' diyerek açıkladı! 'En az memur kadar, asgari ücretli kadar...' Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?

10.01.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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Emekli zammı son dakika haberleri merakla takip ediliyor. Açıklanan verilere emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57 olmuştu. Şimdi seyyanen zam konusu konuşuluyor. En düşük emekli maaşı da araştırılanlar arasında. Gazeteci Fatih Portakal da emekli maaş zammı ile ilgili konuştu. "SGK veya Bağ-Kur emeklisiyseniz mutlaka ama mutlaka zam yapacaklar" diyen Portakal "Merak etmeyin, çıkacak, yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak" ifadelerini kullandı. Peki, emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman verilecek? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Emekliler, maaşlarıyla ilgili çok sayıda detayı ve açıklanacak rakamları merakla bekliyor. Açıklanan veriler doğrultusunda emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57'de kalmıştı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zammı merak ediyor. Masada seyyanen zam, refah payı ve kademeli zam gibi formüllerin olduğu konuşulurken gazeteci Fatih Portakal'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

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FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN EMEKLİ ZAMMI ÇIKIŞI

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki yayında, "Emekliler şu anda zam bekliyorlar değil mi? Zamları var mı yok mu aslında bilmiyoruz onların zamlara ne kadar verileceğini. Gelelim emekliler ne çekiyor, emekliler ne düşünüyor... Ha şunu söyleyebilirim size; SGK veya Bağkur emeklisi iseniz, geçen hafta da söyledim şimdi de söylüyorum, mutlaka ama mutlaka zam yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 49'luk zam yapıldı. Ardından memur ve memur emeklisinin aylıkları yüzde 49,25 arttı. SGK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57'de kaldı.

Sözcü TV'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan emekli vatandaşlar "Alsan ne olur, almasan ne olur", "Yani bunu verirken var ya insan biraz utanır, elini şöyle bir vicdanına bırakır", "Ya insanlarda biraz utanma olur ya, kıyamet kopmuş, sen veriyorsun yüzde 49.5", "Biz emekliyiz, 2 torunumuz geliyor, 10'ar lira parayı veremiyoruz, en az 30 olmalı, çünkü 7 bin lira kira, 7 bin 500 lira maaş", "10 küsür yapacaklar, 10 alsan ne olur zaten gelmeden zam başladı", "Manavlara, marketlere bakarak nefsimi doyuruyorum öyle, bakıp geçiyorum" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı emekliler zam oranlarına tepki gösterirken TÜİK'e göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57. Çarşı pazarda ise fiyatlar cep yakıyor.

HÜKÜMETİN MASASINDA FARKLI FORMÜLLER VAR

HÜKÜMETİN MASASINDA FARKLI FORMÜLLER VAR

SGK ve Bağkur emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak ödenecek TÜİK'in açıkladığı oran. Hükümetin masasında SGK ve Bağkur emeklileri için çeşitli seçenekler bulunuyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam gibi formüller üzerinde çalışılıyor.

Yüzde 37,57 üzerinde artışın SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yansıması için düzenlemenin meclise gelmesi gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı. Ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere bu maaş farkı ödenebilir. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

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