Faydaları saymakla bitmiyor! Ancak fiyatı dudak uçuklattı... Bu süt servet değerinde: Gramı 15, kilosu 15 bin TL

Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor.

Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı oluştururken, pandemi ile birlikte kullanımı artan arı sütü, kovandan çıkar çıkmaz taliplileri tarafından satın alınıyor.