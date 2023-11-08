'Fazladan 2-3 bin TL ücret talep ediyorlar' Böyle gösterip... Gözden kaçan o detay! Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Uzmanı uyardı

"MENFEZLER KAPATILIRSA KÖTÜ SONUÇLARLA KARŞILAŞILIR"

Özellikle kışın havaların soğuk olmasından dolayı menfezleri kapatan tüketicileri uyaran Arıcı, “Bakım esnasında kombinin arkasındaki genleşme tankının 0,75 ve 1 bar aralığında basınçlı bir havayla gazının tamamlanması gerekiyor. Fan motorunun sökülüp bakımının yapılması gerekiyor, ateşlemenin ve çakmaklamanın temizliğinin yapılması ve kalorifer filtresinin temizlenmesi gerekiyor. Bakım esnasında tehlike arz edecek konulardan bir tanesi de tüketicinin dikkate almadığı unsur olan menfezlerin kapatılmasıdır. Menfezler içeriye soğuk hava alıyor diye vatandaşlar bunları kapatıyor. Kapattığı zaman da doğal gaz havadan hafif bir gaz olduğu için kaçış esnasında kaçacak alan ararken havaya çıkar. Vatandaşlar eğer ki menfezleri kapatırsa çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilir” diye konuştu.