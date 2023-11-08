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  4. 'Fazladan 2-3 bin TL ücret talep ediyorlar' Böyle gösterip... Gözden kaçan o detay! Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Uzmanı uyardı

'Fazladan 2-3 bin TL ücret talep ediyorlar' Böyle gösterip... Gözden kaçan o detay! Kombi bakımı yaptırmayanlar dikkat: Uzmanı uyardı

08.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının yaklaşmasıyla evinde kombi bakımı yaptırmak isteyenlere uzmanından “Bakım yapılmadığı takdirde kötü sonuçlarla karşılaşılabilir” uyarısı yapıldı. Kış ayları için kombi bakımı yaptırmayanları uyaran, Diyarbakır'da kombilerle ilgili hizmet veren Sabri Arıcı, 'dolandırıcı' olarak nitelendirdiği ustalarla ilgili de bir noktaya dikkat çekti. Standart bakımın içinde yapılması gereken bir işi, bunun dışındaymış gibi göstererek 2-3 bin TL fazladan ücret talep edebildiklerini söyledi.

2005 yılından bu yana Diyarbakır’da ısıtma teknolojisi ve tesisat alanında hizmet veren Sabri Arıcı, vatandaşların yılda en az bir kez kombi bakımını yaptırması gerektiğini belirtti.


Canlı Borsa

SOĞUKLAR BAŞLARKEN KOMBİ BAKIMI YAPTIRMAYANLARI UYARDI

Kombi bakımı esnasında seçecekleri ustanın güvenilir biri olması ve yetki belgesinin olması gerektiğini söyleyen Arıcı, “Malumunuz kış ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız kışın soğukları başlamadan kombi bakımlarını yaptırması yerinde olur. Kombi bakımlarının yılda en az bir kez yaptırılması gerekiyor. Kombi bakımının yapıldığı esnasında eve çağırılacak ustanın işinin ehli olması, yetki belgesinin ve vergi levhasının olması gerekiyor” dedi.

"MENFEZLER KAPATILIRSA KÖTÜ SONUÇLARLA KARŞILAŞILIR"

"MENFEZLER KAPATILIRSA KÖTÜ SONUÇLARLA KARŞILAŞILIR"

Özellikle kışın havaların soğuk olmasından dolayı menfezleri kapatan tüketicileri uyaran Arıcı, “Bakım esnasında kombinin arkasındaki genleşme tankının 0,75 ve 1 bar aralığında basınçlı bir havayla gazının tamamlanması gerekiyor. Fan motorunun sökülüp bakımının yapılması gerekiyor, ateşlemenin ve çakmaklamanın temizliğinin yapılması ve kalorifer filtresinin temizlenmesi gerekiyor. Bakım esnasında tehlike arz edecek konulardan bir tanesi de tüketicinin dikkate almadığı unsur olan menfezlerin kapatılmasıdır. Menfezler içeriye soğuk hava alıyor diye vatandaşlar bunları kapatıyor. Kapattığı zaman da doğal gaz havadan hafif bir gaz olduğu için kaçış esnasında kaçacak alan ararken havaya çıkar. Vatandaşlar eğer ki menfezleri kapatırsa çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilir” diye konuştu.

SEZONLUK DOLANDIRICILARA DİKKAT

SEZONLUK DOLANDIRICILARA DİKKAT

Vatandaşların kombi bakımını yaptırmak isterken seçeceği ustanın işinin ehli olması yönünde uyarıda bulunan Arıcı, “Vatandaşlarımız kombi bakımı yaptıracağı zaman dolandırıcı olan ustalara dikkat etmesi gerekiyor. Genelde sezonluk olarak bu işi bir gelir kapısı yapan ve tek amacı tüketicinin cebindeki parayı almak olan arkadaşlar için söylüyorum. Böyle işi bilmeyen ustalar bizim ilimizde de maalesef mevcut." dedi.

"2-3 BİN TL FAZLADAN ÜCRET TALEP EDİYORLAR"

"2-3 BİN TL FAZLADAN ÜCRET TALEP EDİYORLAR"

Arıcı "Vatandaşlarımızı, genleşme tankının havası bitiktir ona azot gazı basmamız gerekiyor özel bir gazdır deyip ve bakımın içinde yapılması gereken bu işin dışındaymış gibi gösterip tüketiciden 2-3 bin lira ücret fazladan talep edebiliyorlar. Tüketicilerimizin çağıracakları ustayı tanıyıp öyle çağırmalarını söylüyorum” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kombi kombi bakımı

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