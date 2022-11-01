FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman? 2022 Kasım ayı FED faiz toplantısı için geri sayım!

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ekonomistlerin yorumlarına göre ABD Merkez Bankası faiz kararı ile bu kez daha durağan bir seyir gerçekleşecek. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 FED faiz kararı toplantısının tarihleri...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.
KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ
FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.