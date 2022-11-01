FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman? 2022 Kasım ayı FED faiz toplantısı için geri sayım!

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ekonomistlerin yorumlarına göre ABD Merkez Bankası faiz kararı ile bu kez daha durağan bir seyir gerçekleşecek. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 FED faiz kararı toplantısının tarihleri...