Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı! Seçil Erzan fonunda gözlerden kaçan ayrıntı: Eğer girselerdi film devam edecekti

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KAZANÇLI OLDU'

25 Şubat 2023'te Mahmut Yılmaz'ın Seçil Erzan'a 'Yarın parayı bekliyorum, ödemelerim var' dediği Erzan'ın ise 9 Mart 2023'te 100 bin dolar gönderdiği kayıtlara geçti. Mahmut Yılmaz'ın para geldikten sonra Seçil Erzan'a mesaj atarak 'Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu' dediği ifade edildi.

SEÇİL ERZAN'IN KARAKUTUSUNDAN SON MESAJ: HEPİMİZ BİTTİK

CNN Türk ekranlarında Seçil Erzan'ın karakutusu olarak bilinen yeğenim dediği Nazlı Can ile konuşmaları gündeme geldi. Konuşmalar şu şekilde,

Seçil Erzan: Ben bittim

Nazlı Can: Hepimiz bittik

Seçil Erzan: Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal.

Nazlı Can: Nereye bizi böyle bırakıp mı?

Seçil Erzan: Bu şekilde herkes bana düşmanken çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok.

Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen, nereye gidiyorsun?

Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma hoşçakal.