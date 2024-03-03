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Fırsatçılar yine işbaşında! Ramazan öncesi kırmızı etten sonra tavukta da aynı taktik: O firmalar zam kararı almış

03.03.2024 09:32
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Önce kırmızı et, şimdi de beyaz ette aynı oyun! Ramazan öncesi bu kez de beyaz ete 2 haftada 2 kez zam geldi, piyasadaki fırsatçılık deşifre oldu. Kırmızı et üreticisi bazı firmaların izlediği taktiğin aynısı beyaz ette de uygulanınca fiyatlar arşa çıktı. Üstelik bugünden itibaren yeni bir zam olacağı da belirtiliyor. Bakın beyaz et üreticisi firmalar nasıl bir karar almış...

Ramazan öncesi önce kırmızı ete peş peşe zam geldi, şimdi de fahiş yükseliş beyaz ete yansıdı. Rekabet Kurumu'nun hafta içi yaptığı incelemeyle ortaya çıkan oyun beyaz ete gelen zamların da arkasından çıktı. Piyasanın önde gelen firmalarının bir araya gelip zam yapma kararı aldığı belirlendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

FIRSATÇILAR YİNE İŞBAŞINDA

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

Ramazan fırsatçıları kırmızı etten sonra beyaz ete de el attı, etiketler birkaç gün arayla tam iki kez değişti. Kasap Habip Çatalbaş, "Etin fiyatı artınca insanlar tavuğa yükleniyor otomatikman. Tavukçular da fırsatçılık yapıyor, onlar da aynı olayı tavukta yükseltiyorlar" diyerek fiyatlardaki artışın nedenine dikkat çekti.

YİNE AYNI TAKTİK

YİNE AYNI TAKTİK

Kırmızı etteki fahiş artışın nedeni Rekabet Kurumunun incelemesiyle ortaya çıkmıştı. 11 firmanın ortak kararla arzı durdurup fiyat artırdığı belirlenmişti. Benzer tablo beyaz ette de ortaya çıktı, izlenen yol aynıydı. Bununla ilgili yapılan tespiti Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı şöyle açıkladı:

"Yapılan tespitlere göre 16 Şubat sonrasında beyaz et üreticisi 10 firmanın bir araya gelerek fiyat birlikteliği halinde hareket etmeleridir. Bu da haksız kazanca yol açmaktadır."

Sadece bir ay önce baget tavuğun kilogram fiyatı 55 liraydı, şimdi ise 90. Bütün tavuğun kilogram fiyatı ise sadece bir ay önce 45 liraydı, şimdi ise 85 liraya satılıyor.

Kasap Çatalbaş, "5 büyük firma var, bütün piyasa bunların elinde. Ortaklaşa bir karar veriyorlar. 40 lira, 20 lira zam yapıyorlar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Zam kırmızı et tavuk
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