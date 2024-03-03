Fırsatçılar yine işbaşında! Ramazan öncesi kırmızı etten sonra tavukta da aynı taktik: O firmalar zam kararı almış

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

Ramazan fırsatçıları kırmızı etten sonra beyaz ete de el attı, etiketler birkaç gün arayla tam iki kez değişti. Kasap Habip Çatalbaş, "Etin fiyatı artınca insanlar tavuğa yükleniyor otomatikman. Tavukçular da fırsatçılık yapıyor, onlar da aynı olayı tavukta yükseltiyorlar" diyerek fiyatlardaki artışın nedenine dikkat çekti.