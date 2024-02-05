Fitch Ratings'ten gündem olacak analiz! Aralarında Türkiye de var, bu yılı işaret ettiler: Rakam 200 milyar dolar

2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE OLACAK

Buna göre, gelişmekte olan piyasalarda gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, bu yıl gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışı 200 milyar dolarla 2013'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacak.