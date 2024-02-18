'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar! Fiyatı arttı deniyordu ama...

Vatandaşların bamya fiyatının arttığını söylediğini ancak bamya fiyatında herhangi bir artış olmadığını söyleyen aktar Muhammed Hanzala Altun, “Bamya Kayseri’mizin geleneksel bir içeceğidir. Eskiden beri de düğün yemeklerinde kullanılır. Bir de Ramazan’ın vazgeçilmezi olarak bilinir. Ramazan’a hazırlık olduğu için yeni yeni bamyada da hızlı bir satış başladı. Vatandaşlar bamyanın fiyatının arttığını söylüyor ama bizde fiyatı geçen seneyle aynı ve kilo fiyatı 900 TL." dedi.