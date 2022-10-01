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  4. Fiyatını duyan şok oldu: Sıfır araba parasına Kangal! Avrupa’dan talep yağıyor

Fiyatını duyan şok oldu: Sıfır araba parasına Kangal! Avrupa’dan talep yağıyor

01.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan başta Kangal olmak üzere saf ırk köpekler Erzincan’da Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğinde yetiştiriliyor. Avrupa ülkelerinden bile talep gören saf ırk köpeklerin bazıları otomobil fiyatını geçiyor. Yurt dışında 80 bin dolara kadar satılan Kangal’ın yurt içinde ise 750 bin liraya kadar alıcısı olduğu belirtiliyor.

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurt içinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

Erzincan’da saf ırk kangal cinsi köpeklerin yetiştirildiği Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğindeki hayvanlar yurt dışından talep görüyor. Merak üzerine köpek beslemeye başlayan Enes Sarıçiçek, şimdi kurduğu çiftlikte saf ırk kangal cinsi köpekler yetiştiriyor.
Çiftlikteki köpekler iri cüsseleri ile herkesin dikkatini çekerken, patilerinin üzerinde ayağa kalkan köpeklerin boyu sahibini bile aşıyor.

Türkiye’de farklı illerden getirilerek bakımları titizlikle yapılan köpeklerin her biri farklı özelliğe sahip. Günlük bakımları yapılan, sağlık kontrollerinden geçirilen köpekler çiftlikte özel olarak yetiştiriliyor.

Pehlivan Kangal Köpek Çiftliği sahibi Enes Sarıçiçek çiftlikte bulunan köpeklerin atalarının meşhur oluğunu belirterek, “Burada 25 tane köpeğimiz var. Hepsi soylu. Atası, dedesi bilinen köpekler. Burada üretim yapıyoruz. İyi soyların ortaya çıkması için uğraşıyoruz. Her gün hayvanların yemeklerini pişiriyoruz. Çiğ et vermiyoruz.
Bakımlarını düzenli bir şekilde veteriner hekim kontrolünde yapıyoruz. Talep çok görüyoruz. Özellikle pandemiden sonra hayvanlara talep çok arttı. Büyük köpekleri daha çok seviyoruz, daha da ilgi çekiyor. Profesyonel olarak 4 yıldır uğraşıyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Kangal köpeği
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