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Fiyatları gören evinde iftar yapıyor! Bu Ramazanı da boş geçmediler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
13.03.2025 11:54
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Türkiye'de son yıllarda en çok konuşulan konu yıldan yıla artan fiyatlar. Hiçbir üründe fiyat sabit kalmazken aynı ürünün bir sonraki yıl fiyatı da duyanları şaşırtıyor. İftar menüleri de bu artıştan nasibini aldı. İstanbul'da semt semt iftar menüsü fiyatlarını sizler için inceledik. Bazı fiyatlar vatandaşları evinde iftar yapmaya mecbur bıraktı.

Ramazan ayının değişmeyen gündemi iftar menüleri. Bu sene de birçok mekanın fiyatı menülere sadece uzaktan baktırdı. Kimi artan maliyetlerden kimi ise fırsatçılığından iftar menüsü fiyatlarını katbekat artırdı. İstanbul'daki birçok semtten iftar menülerini sizin için derledik.

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VATANDAŞIN İLK TERCİHİ YİNE EV OLDU

Son yıllarda hayatımıza her alanda dokunan enflasyon canavarı iftar menülerinde de fiyatları uçurdu. Birçok vatandaş fiyatlardan dolayı evinde iftar yapmayı tercih etti. Dışarıda iftar yapmak isteyenler ise mecbur bu fiyatları ödemek zorunda kaldı.

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Ramazan ayında restoranların iftar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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1 YILDA NE KADAR DEĞİŞTİ?

Geçen sene 500 liradan başlayan bir kişilik iftar menüleri bu sene 1000 liradan kapısını açtı. İlçeye ve mekana göre değişiklik gösteren fiyatlar bazı yerlerde neredeyse 2 katına kadar çıktı.

İstanbul'da geçen seneki iftar menüsü fiyatlarını görmek için tıklayınız...

BU SENE İFTAR MENÜ FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;

Canlı Borsa

BAHÇEŞEHİR

BAHÇEŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

ESENYURT

ESENYURT

GÖKTÜRK

GÖKTÜRK
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İstanbul Ramazan iftar iftar menüleri menü Mynet Özel
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