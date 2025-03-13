Fiyatları gören evinde iftar yapıyor! Bu Ramazanı da boş geçmediler

Ramazan ayının değişmeyen gündemi iftar menüleri. Bu sene de birçok mekanın fiyatı menülere sadece uzaktan baktırdı. Kimi artan maliyetlerden kimi ise fırsatçılığından iftar menüsü fiyatlarını katbekat artırdı. İstanbul'daki birçok semtten iftar menülerini sizin için derledik.

VATANDAŞIN İLK TERCİHİ YİNE EV OLDU

Son yıllarda hayatımıza her alanda dokunan enflasyon canavarı iftar menülerinde de fiyatları uçurdu. Birçok vatandaş fiyatlardan dolayı evinde iftar yapmayı tercih etti. Dışarıda iftar yapmak isteyenler ise mecbur bu fiyatları ödemek zorunda kaldı.

Ramazan ayında restoranların iftar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Ramazan ayının doğasına aykırı Tamamen fırsatçılık İşverenin maliyetleri arttı saygı duyuyorum Protesto edip gitmemek en iyisi Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

1 YILDA NE KADAR DEĞİŞTİ?

Geçen sene 500 liradan başlayan bir kişilik iftar menüleri bu sene 1000 liradan kapısını açtı. İlçeye ve mekana göre değişiklik gösteren fiyatlar bazı yerlerde neredeyse 2 katına kadar çıktı.

İstanbul'da geçen seneki iftar menüsü fiyatlarını görmek için tıklayınız...

BU SENE İFTAR MENÜ FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;