Fiyatları gören evinde iftar yapıyor! Bu Ramazanı da boş geçmediler

Ramazan ayının değişmeyen gündemi iftar menüleri. Bu sene de birçok mekanın fiyatı menülere sadece uzaktan baktırdı. Kimi artan maliyetlerden kimi ise fırsatçılığından iftar menüsü fiyatlarını katbekat artırdı. İstanbul'daki birçok semtten iftar menülerini sizin için derledik.
Son yıllarda hayatımıza her alanda dokunan enflasyon canavarı iftar menülerinde de fiyatları uçurdu. Birçok vatandaş fiyatlardan dolayı evinde iftar yapmayı tercih etti. Dışarıda iftar yapmak isteyenler ise mecbur bu fiyatları ödemek zorunda kaldı.
Geçen sene 500 liradan başlayan bir kişilik iftar menüleri bu sene 1000 liradan kapısını açtı. İlçeye ve mekana göre değişiklik gösteren fiyatlar bazı yerlerde neredeyse 2 katına kadar çıktı.
İstanbul'da geçen seneki iftar menüsü fiyatlarını görmek için tıklayınız...
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