Fiyatların hızına kimse yetişemiyor! İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

Bayilerde artık sıfır araç bulmak neredeyse imkansız... İkinci el ilan siteleri ise '1001' koduyla satılan sıfır araçlarla dolu. Üstelik bu araçlar bayi fiyatlarının da üstüne satılıyor.

YÜZDE 6 ZAMLANDI

Sıfırı, ikinci elinden ucuza satılıyor. Fiyatların hızına kimse yetişemiyor. Araç piyasası yeniden hareketlendi. Vatandaş bayilerden alacak sıfır araç bulamazken ikinci el piyasasında ise fiyatlar Ocak'tan beri yüzde 6 zamlandı. Üstelik ikinci ellerin fiyatı sıfırları geçti. Bayiler yurt dışından araç gelmiyor diyor, sıfır araç almak isteyenler eli boş dönüyor.

'1001' KM OYUNU

Aynı aracı ikinci el sitede bayi fiyatı üstünde görenler şoke oluyor. Yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan sıfır km araçların sayısında da artış var. Km bilgisi olarak bu araçlara '1001' km yazılıyor. Bu araçlar piyasa fiyatının 200 bin, 300 bin TL üzerine satılıyor. Hatta çok yüksek fiyatlara satılan araçlar da var.

"SONUCU BİLEMİYORUZ"

Bir bayi sahibi "Biz bile şaşırıyoruz. 'Böyle bir şey nasıl olur?' diyoruz. Sonucu bilemiyoruz" dedi.

"ARTIK SEMBOLİK RAKAMLARDAN BAŞKA BİR DEĞİL"

Show Haber'in haberine göre bir sektör temsilci ise "Meşhur ilan sayfalarına bu araçları atıyorlar. 200 bin, 300 bin fazlasına satıyorlar. Artık bayilerin paylaşmış olduğu rakamlar, sembolik rakamlardan başka bir şey değil" diye konuştu.