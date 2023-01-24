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Fiyatların hızına kimse yetişemiyor! İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

24.01.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç piyasasında yeni oyun gözler önüne serildi. Bayilerde sıfır araç bulunamazken sıfır araçlar, '1001' km ile ile ikinci el olarak satılıyor. Araçlar bayi fiyatından 200 bin, 300 bin TL, hatta daha pahalı satılıyor. Fiyatları görenler şoke olurken bir sektör temsilcisi "Bayilerin paylaşmış olduğu rakamlar, sembolik rakamlardan başka bir şey değil" dedi.

Bayilerde artık sıfır araç bulmak neredeyse imkansız... İkinci el ilan siteleri ise '1001' koduyla satılan sıfır araçlarla dolu. Üstelik bu araçlar bayi fiyatlarının da üstüne satılıyor.

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YÜZDE 6 ZAMLANDI

Sıfırı, ikinci elinden ucuza satılıyor. Fiyatların hızına kimse yetişemiyor. Araç piyasası yeniden hareketlendi. Vatandaş bayilerden alacak sıfır araç bulamazken ikinci el piyasasında ise fiyatlar Ocak'tan beri yüzde 6 zamlandı. Üstelik ikinci ellerin fiyatı sıfırları geçti. Bayiler yurt dışından araç gelmiyor diyor, sıfır araç almak isteyenler eli boş dönüyor.

Önce sıfır şimdi de ikinci el! Fiyatlar yüzde 6 arttı Önce sıfır şimdi de ikinci el! Fiyatlar yüzde 6 arttı

'1001' KM OYUNU

Aynı aracı ikinci el sitede bayi fiyatı üstünde görenler şoke oluyor. Yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan sıfır km araçların sayısında da artış var. Km bilgisi olarak bu araçlara '1001' km yazılıyor. Bu araçlar piyasa fiyatının 200 bin, 300 bin TL üzerine satılıyor. Hatta çok yüksek fiyatlara satılan araçlar da var.

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"SONUCU BİLEMİYORUZ"

Bir bayi sahibi "Biz bile şaşırıyoruz. 'Böyle bir şey nasıl olur?' diyoruz. Sonucu bilemiyoruz" dedi.

"ARTIK SEMBOLİK RAKAMLARDAN BAŞKA BİR DEĞİL"

Show Haber'in haberine göre bir sektör temsilci ise "Meşhur ilan sayfalarına bu araçları atıyorlar. 200 bin, 300 bin fazlasına satıyorlar. Artık bayilerin paylaşmış olduğu rakamlar, sembolik rakamlardan başka bir şey değil" diye konuştu.

İŞTE OCAK 2023 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (Matrah güncellemesi sonrası – Aralık 2022 – Ocak 2023 fiyatları)

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 388.719 - 432.000 - 455.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 536.205 - 559.000 - 563.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 598.000 - 607.000- 617.000
  • Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 642.000 - 662.000 - 695.000
  • Citroen C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 460.808 - 509.000 - 540.000
  • Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 545.700 - 551.100 - 541.100
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 364.520 - 378.000 - 430.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 418.458 - 435.500 - 464.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 426.458 - 443.500 - 471.819
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 449.125 - 467.500 - 529.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 463.347 - 512.500 - 545.500
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 454.393 - 472.650 - 534.500
  • Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 535.860 - 563.000 - 612.919
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 419.791 - 437.000 - 465.000
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 447.347 - 466.000 - 527.000
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 670.400 - 670.400 - 681.400
  • Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 613.800 - 613.800 - 614.800
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 444.900 - 464.900 - 519.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 557.900 - 561.900 - 622.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik - 614.900 - 633.900 - 665.900
  • Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 610.900 - 629.900 - 671.900
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil sıfır otomobil

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