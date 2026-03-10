Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var

Yapay zekâ patlaması ve hareketli piyasalar sayesinde 3 bin 428 milyarder, toplam 20,1 trilyon dolar servetle Forbes 2026 Dünya Milyarderler Listesi’ne girdi. Geçen yıla göre 4 trilyon dolar artış oldu ve ortalama milyarder serveti 5,8 milyar dolara yükseldi.
Tesla ve SpaceX’teki hızlı değer artışıyla Elon Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Musk, en yakın rakiplerinden üç kat daha zengin durumda.
Larry Page – 257 milyar dolar
Sergey Brin – 237 milyar dolar
Google kurucuları Page ve Brin, geçen yıla göre servetlerini toplamda 212 milyar dolar artırarak, listeye şimdiye kadar ulaştıkları en yüksek seviyede girdiler.
Jeff Bezos, Amazon’daki hisseleriyle 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alıyor.
LVMH CEO’su Bernard Arnault, 152 milyar dolarlık servetiyle listeye beşinci sıradan giriş yaptı.
