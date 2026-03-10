FİNANS

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var

Forbes 2026 listesi açıklandı: Yapay zekâ milyarderleri fırladı, Elon Musk servetini 839 milyar dolara çıkardı! Toplam 20,1 trilyon dolarlık servetle 3 bin 428 milyarder dünyayı adeta domine etti.

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var
Çiğdem Berfin Sevinç

Yapay zekâ patlaması ve hareketli piyasalar sayesinde 3 bin 428 milyarder, toplam 20,1 trilyon dolar servetle Forbes 2026 Dünya Milyarderler Listesi’ne girdi. Geçen yıla göre 4 trilyon dolar artış oldu ve ortalama milyarder serveti 5,8 milyar dolara yükseldi.

ZİRVEDE ELON MUSK: 839 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var G1

Tesla ve SpaceX’teki hızlı değer artışıyla Elon Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Musk, en yakın rakiplerinden üç kat daha zengin durumda.

2. VE 3. SIRADA GOOGLE KURUCULARI

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var G2

Larry Page – 257 milyar dolar

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var G3

Sergey Brin – 237 milyar dolar

Google kurucuları Page ve Brin, geçen yıla göre servetlerini toplamda 212 milyar dolar artırarak, listeye şimdiye kadar ulaştıkları en yüksek seviyede girdiler.

4. JEFF BEZOS: AMAZON’DAN SERVET

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var G4

Jeff Bezos, Amazon’daki hisseleriyle 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alıyor.

5. BERNARD ARNAULT: LÜKSÜN KRALI

Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var G5

LVMH CEO’su Bernard Arnault, 152 milyar dolarlık servetiyle listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

