Forbes açıkladı: İşte 2026 yılının en zengin 10 ismi! Tahtta bakın kim var

Yapay zekâ patlaması ve hareketli piyasalar sayesinde 3 bin 428 milyarder, toplam 20,1 trilyon dolar servetle Forbes 2026 Dünya Milyarderler Listesi’ne girdi. Geçen yıla göre 4 trilyon dolar artış oldu ve ortalama milyarder serveti 5,8 milyar dolara yükseldi.