Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. ABD-İran hattındaki olumlu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatında yapılan indirim bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını aşağı çeken gelişmeler, akaryakıt tabelalarını da değiştirdi. ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden gelen pozitif sinyaller sonrası motorine beklenen indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

İndirim sonrası motorin fiyatı İstanbul’da 67,02 liraya gerilerken, Ankara’da 68,14 liraya, İzmir’de ise 68,42 liraya indi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
