Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını aşağı çeken gelişmeler, akaryakıt tabelalarını da değiştirdi. ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden gelen pozitif sinyaller sonrası motorine beklenen indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

İndirim sonrası motorin fiyatı İstanbul’da 67,02 liraya gerilerken, Ankara’da 68,14 liraya, İzmir’de ise 68,42 liraya indi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.