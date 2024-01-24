Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak

"SPEKÜLASYONLARI MUHAKKAK ETKİLEYECEKTİR"

Emlakçı Serap Aytekin, "Bir gayrimenkulün portallarına ilk girişte siz bir değer biçeceksiniz. Biçilen bu değer gayrimenkulün satış fiyatı olacak. Fiyatla ilgili bir değişikliK yaparsanız sistem bunu görecek ve sizinle ilgili bir işlem başlayacak. Bu fahiş artışlarla ilgili de size ceza gelecek. Bundan sonraki spekülasyonları muhakkak etkileyecektir. Çünkü bir denetleme mekanizması var artık" dedi.