FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak

Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2024 22:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul fiyatlarında artışa çözüm bulmak için yeni bir önlem daha devreye alınıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü fahiş fiyatın önüne geçmek için Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'ni kuruyor. Artık Türkiye'deki tüm konutların fiyatı semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak belirlenecek. Konut almak isteyen sisteme girip adil fiyatını görebilecek. Bu sistemle birlikte evin değerini düşük gösterip yaşanan vergi kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürekli artan gayrimenkul fiyatlarını frenlemek için alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurmaya hazırlanıyor. Sistemin hedefi spekülatif artışların önüne geçmek.


Keşfet

FİYATLAR MERCEK ALTINDA OLACAK

FİYATLAR MERCEK ALTINDA OLACAK

Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak, spekülatif artışların önüne geçilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konutta son dönemde yaşanan fahiş artışları önlemek için alınan tedbirlere yenisini eklemeye hazırlanıyor. Fiyatlar sürekli mercek altında olacak.

TÜM KONUTLARIN FİYATLARI BELİRLENECEK

TÜM KONUTLARIN FİYATLARI BELİRLENECEK

Sistemin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'deki bütün gayrimenkullerin fiyatları semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak belirlenecek. Böylece vatandaşlar sisteme girerek istedikleri evin olası fiyatını oradan görebilecek.

"SPEKÜLASYONLARI MUHAKKAK ETKİLEYECEKTİR"

"SPEKÜLASYONLARI MUHAKKAK ETKİLEYECEKTİR"

Emlakçı Serap Aytekin, "Bir gayrimenkulün portallarına ilk girişte siz bir değer biçeceksiniz. Biçilen bu değer gayrimenkulün satış fiyatı olacak. Fiyatla ilgili bir değişikliK yaparsanız sistem bunu görecek ve sizinle ilgili bir işlem başlayacak. Bu fahiş artışlarla ilgili de size ceza gelecek. Bundan sonraki spekülasyonları muhakkak etkileyecektir. Çünkü bir denetleme mekanizması var artık" dedi.

VERGİDEN KAÇIRMANIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

VERGİDEN KAÇIRMANIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Show Haber'in haberine göre Sistem sadece vatandaşın değil, devletin de işine yarayacak. Çünkü tapuda bir konutun satışı sırasında değerinden daha düşük göstererek vergiden kaçırmanın önü alınmış olunacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
konut tapu ve kadastro
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.