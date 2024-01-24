Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak

Sürekli artan gayrimenkul fiyatlarını frenlemek için alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurmaya hazırlanıyor. Sistemin hedefi spekülatif artışların önüne geçmek.
Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak, spekülatif artışların önüne geçilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konutta son dönemde yaşanan fahiş artışları önlemek için alınan tedbirlere yenisini eklemeye hazırlanıyor. Fiyatlar sürekli mercek altında olacak.
Sistemin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'deki bütün gayrimenkullerin fiyatları semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak belirlenecek. Böylece vatandaşlar sisteme girerek istedikleri evin olası fiyatını oradan görebilecek.
Emlakçı Serap Aytekin, "Bir gayrimenkulün portallarına ilk girişte siz bir değer biçeceksiniz. Biçilen bu değer gayrimenkulün satış fiyatı olacak. Fiyatla ilgili bir değişikliK yaparsanız sistem bunu görecek ve sizinle ilgili bir işlem başlayacak. Bu fahiş artışlarla ilgili de size ceza gelecek. Bundan sonraki spekülasyonları muhakkak etkileyecektir. Çünkü bir denetleme mekanizması var artık" dedi.
Show Haber'in haberine göre Sistem sadece vatandaşın değil, devletin de işine yarayacak. Çünkü tapuda bir konutun satışı sırasında değerinden daha düşük göstererek vergiden kaçırmanın önü alınmış olunacak.