Gelir İdaresi Başkanlığı şimdiye kadar denenmeyen yola başvurdu! 1 milyon kişi tek tek tespit edildi: Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi gelirlerinden sorumlu olan Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergisinin tam olarak ödenmesi, vergi kaybının olmaması için teknolojinin tüm olanaklarını kullanmaya başladı. İdare bunun için tüm devlet birimlerinin verilerini de elde ederek kullanıyor.

Habertürk’te yer alan bilgiye göre, bu yıl Maliye’nin bu teknolojik denetimi kira vergisi için çalıştı. Maliye kira vergisi ödeme dönemi yaklaşırken bu vergiyi ödemeyenleri tespit etmek için şimdiye kadar denenmeyen bir yola başvurdu.



