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Gelir İdaresi Başkanlığı şimdiye kadar denenmeyen yola başvurdu! 1 milyon kişi tek tek tespit edildi: Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.02.2024 11:17 | Son Güncelleme:
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Maliye tapu kayıtları ile ikamet adresi karşılaştırması yaptı. Yaklaşık 1 milyon ev sahibinin kira vergisini ödemediği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı vergide kaçakların önüne geçecek kritik adımı attı. GİB şimdiye kadar denenmeyen bir yola başvurarak kira vergisini ödemeyenleri tespit edecek uygulamayı devreye aldı. 4 ayrı ceza yolda…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi gelirlerinden sorumlu olan Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergisinin tam olarak ödenmesi, vergi kaybının olmaması için teknolojinin tüm olanaklarını kullanmaya başladı. İdare bunun için tüm devlet birimlerinin verilerini de elde ederek kullanıyor.

Habertürk’te yer alan bilgiye göre, bu yıl Maliye’nin bu teknolojik denetimi kira vergisi için çalıştı. Maliye kira vergisi ödeme dönemi yaklaşırken bu vergiyi ödemeyenleri tespit etmek için şimdiye kadar denenmeyen bir yola başvurdu.

Anlık Borsa

Tapu kayıtları zaten elinde olan Maliye bu kez Nüfus Müdürlüğü’nden ikamet adreslerini aldı. Yaklaşık 5 milyon dairede bu iki veriyi karşılaştıran müfettişler önce tapu kaydı olmadan ikamet eden vatandaşları tespit etti. Ardından bu evler için vergi ödenip ödenmediğini araştırdı. Bu veriler de tabii ki Maliye de bulunuyor.

1.4 MİLYON DAİRE İÇİN VERGİ ÖDENMİYOR

1.4 MİLYON DAİRE İÇİN VERGİ ÖDENMİYOR

Araştırma sonucu yaklaşık 1.4 milyon evin vergisinin ödenmediğinin tespit edildiği konuşuluyor. Bu evlerden yaklaşık 400 bininin ev sahiplerinin çocuklarının veya anne babalarının ikamet etmesi gibi vergiden muaf durumlar olabileceği tahmin ediliyor. Yasa gereği (usul ve furuğ) anne babalar veya çocuklar hariç evinizde diğer akrabalarınız veya çok yakın arkadaşlarınız oturmuş olsa ve siz onlardan kira almasınız bile emsal kira bedeli üzerinden verginizi ödemek zorundasınız. İşte şu anki verilen böyle 1 milyon ev sahibinin ödemesi gerektiği halde kira vergisini ödemediğine işaret ediyor.

NİHAİ TUTAR TESPİT EDİLİYOR Bu nedenle şu anda Maliye ekipleri tespit edilen ve potansiyel olarak vergi ödenmediği düşünülen bu 1.4 milyon eve giderek bir yandan ikamet edenlerin çocuk veya anne ve baba gibi kira vergisi ödenmemesi gereken kişiler olup olmadığını diğer yandan eğer değillerse kira bedelini de sorarak kira tutarına da tespit ediyor.

Böylece ne kadarlık bir vergi kaybı olduğu da nihai olarak belirleniyor. Maliye’nin vergi kayıp kaçağını önlemek için vatandaşları vergi dairesine davet etmek dahil sorgulama ve araştırma yapmaya yasal yetkisi bulunuyor. Vergi ödemeyenleri ise doğal olarak cezalar bekliyor.

VERGİ VERMEYENE 4 AYRI CEZA

VERGİ VERMEYENE 4 AYRI CEZA

Kira vergisini ödemeyenler tespit edilirlerse ödenmeyen verginin kendisi ve bir misli de vergi ziyaı cezası ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Ayrıca 2023 gelirini beyan etmeyen ev sahipleri 21 bin liralık kira vergisi istisnası hakkını kaybedecek. Zamanında ödenmeyen vergi için aylık yüzde 3.5 gecikme faizi ödeyecek. Ayrıca beyanname verilmemesi nedeniyle 2 kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kira vergisi
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