Genci yaşlısı evlisi bekarı herkes için büyük yük! Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Meclis'te hareketli günler başlıyor. Milyonlarca vatandaş, AK Parti'nin hazırladığı düzenlemeler için geri sayıma başladı. KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasası için Bakanlığa adeta talep yağıyor. İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; bu hafta Meclis Başkanlığı'na AK Parti tarafından sunulması beklenen ilk torba yasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan bazıları şöyle:

TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNİYOR "Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması. 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."

İÇ GÜVENLİK AKADEMİSİ AÇILACAK Torbada bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor. FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de bulunuyor.

İKİNCİ TORBA YASA TEKLİFİ NE ZAMAN? İkinci ve önemli torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Bu da düzenlemenin en geç aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.

EYT VE YEŞİL PASAPORT Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

