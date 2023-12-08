Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı herkesin gözün kulağı yeni asgari ücret zammında! Fatih Portakal 'Söz uçar yazı kalır' diyerek asgari ücretteki 3 senaryoyu duyurdu

Asgari ücrette geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. Toplantı öncesi asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.

3 FARKLI SENARYOU AÇIKLADI

Farklı farklı asgari ücret rakamları konuşulurken canlı yayında gazeteci Fatih Portakal, 3 farklı senaryoyu açıkladı. Yüzde 40, 45 ve 50 oranında zam yapılabileceğini belirten Portakal, yüzde 40'ın altının olmayacağını ifade etti. Seçim nedeniyle zammında yüzde 55 olarak uygulanabileceğini ifade etti.

