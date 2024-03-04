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  4. Gerdanlığı, kolunu kaplayan bilezikleri, kemeri... Her şeyi altın! Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden AK Partili Murat Çetin, 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile görkemli düğünle evlendi 'Kalp detayı'

Gerdanlığı, kolunu kaplayan bilezikleri, kemeri... Her şeyi altın! Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden AK Partili Murat Çetin, 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile görkemli düğünle evlendi 'Kalp detayı'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.03.2024 08:59
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AK Partili Murat Çetin, 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile görkemli bir düğünle evlenirken; geline takılan gerdanlık, kolunu kaplayan bilezikler ve altın kemer dikkat çekti. 6 Şubat'taki depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden Çetin'in bir yıl sonra evlenmesi özellikle sosyal medyanın diline düştü. Aralarında 20 yaş farkı bulunan çiftin düğündeki romantik dansları çok konuşulurken, Akdoğan'ın Instagram profilindeki M ve kalp göndermelerinin detayı da ortaya çıktı.

7 Temmuz 2023'ten bu yana AK Parti'nin Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetin, geçen seneki depremlerde büyük bir acıyla sarsıldı. Murat Çetin'in diş hekimi eşi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Fevzi Çetin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Murat Çetin, geçtiğimiz hafta sonu kendisinden 20 yaş küçük avukat sevgilisi Naz Akdoğan ile dünya evine girdi.

Anlık Borsa

7 Temmuz 2023'ten bu yana AK Parti'nin Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetin, geçen seneki depremlerde büyük bir acıyla sarsıldı. Murat Çetin'in diş hekimi eşi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Fevzi Çetin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Murat Çetin, geçtiğimiz hafta sonu kendisinden 20 yaş küçük avukat sevgilisi Naz Akdoğan ile dünya evine girdi.

ALTIN GERDANLIK, ALTIN KEMER...

ALTIN GERDANLIK, ALTIN KEMER...

31 yaşındaki Avukat Naz Akdoğan, Gaziantep'te yaşıyor. Düğün oldukça görkemli bir törenle gerçekleşti. Naz Akdoğan'ın üzerindeki altın kemer, altın bilezikler, altın gerdanlıklar oldukça dikkat çekiciydi. Murat Çetin ile Naz Akdoğan'ın görkemli düğünü sosyal medyada gündem oldu.

HAFTA SONU BU DÜĞÜN KONUŞULDU

HAFTA SONU BU DÜĞÜN KONUŞULDU

Gaziantep, hafta sonu bu düğünü konuştu. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük aşkı Naz Akdoğan ile dünya evine girdi. Düğünden önce çekilen fotoğrafların yanı sıra düğün sırasında çekilen bir fotoğraf da oldukça konuşuldu.

NAZ AKDOĞAN - MURAT ÇETİN AŞKI

NAZ AKDOĞAN - MURAT ÇETİN AŞKI

Gelin hanımın üzerindeki altın takılar, bir hayli dikkat çekti. Düğüne beş yüzü aşkın davetli katılırken romantik danslar da dikkat çekti.

EŞİ VE OĞLU DEPREMDE VEFAT ETMİŞTİ

EŞİ VE OĞLU DEPREMDE VEFAT ETMİŞTİ

Murat Çetin'in eşi Aylin Çetin ve oğlu Fevzi Çetin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Sosyal medyadan gelen yorumlarda bu olay es geçilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Altın Kalp‎ düğün ak parti
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