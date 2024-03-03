'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delili oldu

Meltem Ören, 90'lı yılların modeli, oyuncusu ve sunucusu... 50 yaşındaki eski model EYT yasası çıkınca yaşıtları gibi e-Devlet'e girdi. 1991 yılından beri bir ajansta çalıştığını söyleyen Ören işe giriş tarihini ise 1997 yılında, prim ödemelerinin ise 2000 yılından itibaren yapıldığını fark etti. Ören mankenlik ajansına dava açtı.