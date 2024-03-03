'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delili oldu

90'lı yılların tanınan isimlerinden Meltem Ören, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanmak isterken hayatının şokunu yaşadı. 1991 yılından bu yana çalıştığını söyleyen Ören'in sigorta girişi 2000 yılında yapıldı. Ören Hakan Peker'in klibini mahkemeye sunarak dava açtı. Ören, Hakan Peker'in kendisini aradığını belirterek, 'Gerekirse şahitlik yaparım' dediğini aktardı.
Meltem Ören, 90'lı yılların modeli, oyuncusu ve sunucusu... 50 yaşındaki eski model EYT yasası çıkınca yaşıtları gibi e-Devlet'e girdi. 1991 yılından beri bir ajansta çalıştığını söyleyen Ören işe giriş tarihini ise 1997 yılında, prim ödemelerinin ise 2000 yılından itibaren yapıldığını fark etti. Ören mankenlik ajansına dava açtı.
Hakan Peker'in 90'larda popüler şarkısının klibi mahkemede delil olarak sunuldu. Eski model Meltem Ören, hak arayışına girdi. Ören kendisi gibi eski model olan ajans sahibine dava açtı.
Mahkemedeki süreci HaberTürk TV'ye anlatan Ören, "Araştırıp baktığım zaman e-Devlet'te 97 girişli görünüyorum ama 2000'de başlamış prim ödemelerim" dedi.
Sayısız defilede, fotoğraf çekimlerinde yer alan Ören, "17 yaşımda çalışmaya başladım. Ben kendimin de EYT ile emekli olduğunu zannediyordum. Baktım 2000 senesi görünüyor." diye konuştu.
Meltem Ören dava açtığı ajansa bağlı olarak oynadığı Hakan Peker'in 'Kolay mı unutmak' şarkısının klibini de mahkemeye delil olarak sundu.