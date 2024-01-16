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Geri sayım başladı: Meydanlarda izlenecek, işte 10 soruda Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu

16.01.2024 12:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 18 Ocak gecesi 01.11'de gerçekleşecek fırlatma, İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan ve bilim merkezlerinden takip edilebilecek.

Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı. Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.

Fırlatma, İstanbul ve Ankara'daki meydanlarda da takip edilecek.


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Soru 1: İlk Türk astronot nasıl seçildi?

Soru 1: İlk Türk astronot nasıl seçildi?

Mayıs 2022'de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

Soru 2: Seçilen astronotlar ne zaman ilan edildi?

Soru 2: Seçilen astronotlar ne zaman ilan edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.

Soru 3: Astronotlar nerede eğitim aldı?

Soru 3: Astronotlar nerede eğitim aldı?

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.

Soru 4: Alper Gezeravcı uzayda ne görevler yapacak?

Soru 4: Alper Gezeravcı uzayda ne görevler yapacak?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Soru 5: Yolculuk ne zaman başlıyor?

Soru 5: Yolculuk ne zaman başlıyor?

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Astronot ilk türk
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