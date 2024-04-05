Getirisi altın, borsa ve dövizi geride bıraktı! Mevduat faizlerinde seçim sonrası hareketliliği: Aylık kazanç 55 bin TL'ye yükseldi

Merkez Bankası'nın 500 baz faiz artışı sonrası mevduat faizlerindeki yükseliş hız kazandı. Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından mevduat faizlerinde 1-2 puanlık artışlar yaşandı. Ekonomist Muhammet Bayram, "Bankalarda mevduat faizlerindeki artışlar devam edecek. Çünkü Merkez Bankası faiz artırmasa dahi bankaların ihtiyacı olan para daha da fazlalaşacak" değerlendirmesini yaptı.
Milliyet'e konuşan Bayram, "Bankaların yüzde 60’a varan mevduat faizi verdiğini biliyoruz. Şu anda devlet bankaları yüzde 60 civarında mevduat faizi veriyor. Eğer döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata dönüş olursa yüzde 75’lere varan bir faiz söz konusu" dedi.
Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Bankalarda mevduat faizlerindeki artışlar devam edecek. Çünkü Merkez Bankası faiz artırmasa dahi bankaların ihtiyacı olan para daha da fazlalaşacak, bu nedenle bankalar piyasadan daha fazla para toplamak isteyecek."
"O yüzden bankalar daha yüksek bir faiz vererek yatırımcılardan para toplayacaktır. Mevduat faizlerinde yüzde 75 seviyelerini görebiliriz. Ekim, kasım ve aralık aylarına geldiğimizde bir faiz indirimi söz konusu olabilir."
"Şu anda 1 milyon TL’si olan bir kişi yüzde 60 faiz oranı ve 32 gün vade ile vergi düşürüldükten sonra net 55 bin TL kazanıyor."
"Altın, borsa, dövize göre en cazip mevduat mı?" sorusuna Bayram şu yanıtı verdi:
"Şu anda en fazla gelir getirici yatırım aracı TL mevduattır. TL mevduatlar reel faiz vermeye başladı. Yüzde 60 faiz oranı dikkate alınacak olursa, sene sonu enflasyonun yüzde 40’lar düzeyinde olması bekleniyor. Yani şu anda TL mevduatta bir reel getiri mevcut."