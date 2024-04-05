Getirisi altın, borsa ve dövizi geride bıraktı! Mevduat faizlerinde seçim sonrası hareketliliği: Aylık kazanç 55 bin TL'ye yükseldi

"Altın, borsa, dövize göre en cazip mevduat mı?" sorusuna Bayram şu yanıtı verdi:

"Şu anda en fazla gelir getirici yatırım aracı TL mevduattır. TL mevduatlar reel faiz vermeye başladı. Yüzde 60 faiz oranı dikkate alınacak olursa, sene sonu enflasyonun yüzde 40’lar düzeyinde olması bekleniyor. Yani şu anda TL mevduatta bir reel getiri mevcut."

