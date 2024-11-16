FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Gizli zam' deniyordu... Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de! 1 Ocak'ta başlıyor; 1,2 milyon kişi etkilenecek

'Gizli zam' deniyordu... Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de! 1 Ocak'ta başlıyor; 1,2 milyon kişi etkilenecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.11.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturaları için yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 1 Ocak'tan itibaren limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olacak. EPDK'nın almış olduğu karar için 'gizli zam' eleştirileri gelirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu yeni düzenlemenin kaç kişiyi etkileyeceğini açıklamıştı. Peki elektrik faturalarında ne değişti? Elektrik faturaları artacak mı? İşte detaylar...

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketimine ilişkin hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeyle ilgili 'Gizli zam'eleştirileri gündeme gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu yeni düzenlemenin kaç kişiyi etkileyeceğini açıklarken; milyonlarca vatandaş şimdiden 2025 elektrik faturalarındaki değişimi merak etmeye başladı. Herkes 'Elektriğe zam mı geldi? Elektrik faturaları artık daha çok mu gelecek?' sorularına yanıt arıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KONUT ABONELERİ İÇİN LİMİT BELİRLENDİ

KONUT ABONELERİ İÇİN LİMİT BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni elektrik düzenlemesiyle birlikte, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

DÜZENLEME DIŞINDA TUTULDULAR

DÜZENLEME DIŞINDA TUTULDULAR

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri gibi yerler ise düzenleme dışında tutuldu.

EPDK'nın hazırlamış olduğu kararda şu ifadelere yer verildi:

"Tüketim miktarı 1/2/2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 5 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 100 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanır.

YENİ ELEKTRİK DÜZENLEMESİ: "MALİYET NEYSE ONU ÖDEYECEKLER"

YENİ ELEKTRİK DÜZENLEMESİ: "MALİYET NEYSE ONU ÖDEYECEKLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni elektrik düzenlemesini Gaziantep’te anlatmıştı. Bayraktar, düzenlenenin sosyal adalete hizmet edeceğini vurgulayarak "Aylık 417, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.

KAÇ KİŞİYİ ETİKİLEYECEK?

KAÇ KİŞİYİ ETİKİLEYECEK?

Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete EPDK Elektrik faturası elektrik
En Çok Okunan Haberler
2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı!

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı!

İşte asgari ücrette konuşulan yeni rakam! Pazarlık o orandan başlayacak

İşte asgari ücrette konuşulan yeni rakam! Pazarlık o orandan başlayacak

BYD yeni modelleri duyurdu! Fiyat listesi...

BYD yeni modelleri duyurdu! Fiyat listesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.