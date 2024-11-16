'Gizli zam' deniyordu... Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de! 1 Ocak'ta başlıyor; 1,2 milyon kişi etkilenecek

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketimine ilişkin hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeyle ilgili 'Gizli zam'eleştirileri gündeme gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu yeni düzenlemenin kaç kişiyi etkileyeceğini açıklarken; milyonlarca vatandaş şimdiden 2025 elektrik faturalarındaki değişimi merak etmeye başladı. Herkes 'Elektriğe zam mı geldi? Elektrik faturaları artık daha çok mu gelecek?' sorularına yanıt arıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni elektrik düzenlemesiyle birlikte, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi.
Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri gibi yerler ise düzenleme dışında tutuldu.
EPDK'nın hazırlamış olduğu kararda şu ifadelere yer verildi:
"Tüketim miktarı 1/2/2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 5 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 100 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni elektrik düzenlemesini Gaziantep’te anlatmıştı. Bayraktar, düzenlenenin sosyal adalete hizmet edeceğini vurgulayarak "Aylık 417, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.
Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.