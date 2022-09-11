FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gözler o güne çevrildi: Detaylar belli oluyor! Sosyal (ucuz) konut projesiyle 81 ilde 250 bin ev satışa çıkacak

Gözler o güne çevrildi: Detaylar belli oluyor! Sosyal (ucuz) konut projesiyle 81 ilde 250 bin ev satışa çıkacak

11.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Sosyal (ucuz) Konut Projesi salı günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 81 ilde başlayacak projenin detayları açıklanacak. Proje dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturuldu ve proje kapsamında 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen vatandaşlar ise arsa projelerine başvurup kendi evini yapabilecek. Son olarak açıklama yapan Bakan Kurum, salı günü Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.

Ev sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş, detaylarını salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ve ucuza ev sahibi olma imkanı sağlayacak olan sosyal konut projesine kilitlenmiş durumda. Proje ilişkin bazı noktalar netleşmeye başladı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,'dan da projeye ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını söyledi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte vadeler, aylık taksit tutarları, gerekli şartlar ve ucuz konutlarla ilgili diğer ayrıntılar...

İŞTE MERAKLA BEKLENEN UCUZ KONUTLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Projeyle beraber 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.
Projeye ilişkin aylık taksit tutarları da merak edilenler arasında. Proje kapsamında aylık taksit tutarlarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacağı belirtiliyor.
Buna göre beklentiler de netleşmeye başladı. Asgari ücrete ve ailede bir kişinin çalışmasına göre bir hesaplama yapıldığında aylık taksitin bin 650 lira olması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında, salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırmak ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçladıklarını belirterek ''Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır'' demişti.
Projeye başvurabilecek vatandaşlarla ilgili bazı detaylar da biliniyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak projeye ev sahibi olmayanlar ve belli bir gelir seviyesinin altında olanlar başvuru yapabilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'

Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Bakan Nebati: Borsada 17 yılın en güçlü rallisi!

Bakan Nebati: Borsada 17 yılın en güçlü rallisi!

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Patron ve işçiye kötü haber

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Patron ve işçiye kötü haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.