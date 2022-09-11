Gözler o güne çevrildi: Detaylar belli oluyor! Sosyal (ucuz) konut projesiyle 81 ilde 250 bin ev satışa çıkacak

Ev sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş, detaylarını salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ve ucuza ev sahibi olma imkanı sağlayacak olan sosyal konut projesine kilitlenmiş durumda. Proje ilişkin bazı noktalar netleşmeye başladı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,'dan da projeye ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını söyledi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte vadeler, aylık taksit tutarları, gerekli şartlar ve ucuz konutlarla ilgili diğer ayrıntılar...

İŞTE MERAKLA BEKLENEN UCUZ KONUTLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Projeyle beraber 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.

Projeye ilişkin aylık taksit tutarları da merak edilenler arasında. Proje kapsamında aylık taksit tutarlarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacağı belirtiliyor.

Buna göre beklentiler de netleşmeye başladı. Asgari ücrete ve ailede bir kişinin çalışmasına göre bir hesaplama yapıldığında aylık taksitin bin 650 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında, salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırmak ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçladıklarını belirterek ''Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır'' demişti.