Gram altın bir aşağı bir yukarı! Kafaları karıştıran hareketlilik... Piyasa uzmanı açıkladı: Altında düşüş devam edecek mi?

Son dakika: Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. “Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Son günlerde oldukça hareketli bir grafik sergileyen altının gram fiyatı için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten yeni bir değerlendirme geldi. Peki güncel altın fiyatları ne oldu? Piyasalarda neler bekleniyor? İşte yanıtı…

Yurt içinde gram altın fiyatlarında belirleyici olan ons ve dolar kuru bileşenlerinden kur 18,20 üzeri hareketlerini sürdürüyor. Ons altın ise çarşamba günü 1.700 dolar altına geriledikten sonra dolar endeksinde görülen yukarı yönlü ivmenin hız kesmesiyle yüzde 1’lik bir ralli gerçekleştirdi. Yeni işlem gününde de altın 1730 doların üzerini test etti.