Gram altın bir aşağı bir yukarı! Kafaları karıştıran hareketlilik... Piyasa uzmanı açıkladı: Altında düşüş devam edecek mi?

Son dakika: Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. “Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Son günlerde oldukça hareketli bir grafik sergileyen altının gram fiyatı için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten yeni bir değerlendirme geldi. Peki güncel altın fiyatları ne oldu? Piyasalarda neler bekleniyor? İşte yanıtı…
Yurt içinde gram altın fiyatlarında belirleyici olan ons ve dolar kuru bileşenlerinden kur 18,20 üzeri hareketlerini sürdürüyor. Ons altın ise çarşamba günü 1.700 dolar altına geriledikten sonra dolar endeksinde görülen yukarı yönlü ivmenin hız kesmesiyle yüzde 1’lik bir ralli gerçekleştirdi. Yeni işlem gününde de altın 1730 doların üzerini test etti.
GRAM ALTIN KAFALARI KARIŞTIRDI
Geçtiğimiz ay 1044 liraya kadar yükselerek yıl içi zirvesini güncelleyen gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle 988 liraya kadar gerilemişti. Bu seviye 27 Temmuz sonrası görülen en düşük seviye oldu. Gram altın fiyatları bu hafta oldukça dalgalı bir görünüm izlerken dünkü düşüş sonrası yerini yeniden yükselişe bıraktı. Altının gram fiyatı bu sabah 1010 liraya kadar yükseldi.
ALTIN YATIRIMCISI YIL BAŞINDAN BU YANA KAYIPTA
Ağustos’ta Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,35 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,31 yatırımcısını kayba uğrattı. Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,53, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 16,96 kaybettirdi.
“VATANDAŞLAR ALTINA YÖNELDİ”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk 24 TV'ye yaptığı değerlendirmede altın fiyatları yükselişe geçeceğini, özellikle dolar/TL çarpanı nedeniyle içerideki fiyatın dışarıdaki gerilemeyi aynı oranda yansıtmadığını söyledi. Uzman isim şunları kaydetti:
“Özellikle dolar/TL çarpanı nedeniyle içerideki fiyatın dışarıdaki gerilemeyi aynı oranda yansıtmadığını görüyoruz. Yani altın dış piyasada gerilerken içeride daha sınırlı bir gerileme olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde müşteri davranışlarına baktığımı zaman büyük fonların bir miktar alımlarının olduğunu ancak borsa tabiriyle ayılarla boğaların çarpıştığı bir piyasadayız. Boğalar, piyasaların düşmesini istemiyorlar bunun için de zaman zaman alış yapıyorlar. Aynı şekilde ayılar da faizi ve güçlü doları kullanarak altını baskılamaya çalışıyorlar. Böylelikle de özellikle ons altın 1700 doların altına pek düşmüyor.
Diğer taraftan fonlardan bir miktar alımlar var. O da fiyatları baskılayarak gerçekleştirilen alımlar. İçeri de ise enflasyondaki yükselişlerin devam ediyor olması, TL'nin erimesine karşılık vatandaşın altına yöneldiğini görüyoruz. İşlem hacimlerinin çok yüksek olmaması ile beraber altında bir hareketlilik var.”
ALTIN İTHALATI AĞUSTOS'TA SON 23 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Öte yandan Türkiye'nin 2022 yılı Ağustos ayında altın ithalatı son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Altın ithalatı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1287,5 artışla 31 bin 343 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 259 kg seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2020 yılı Eylül ayında gerçekleşen 37 bin 572 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 77 bin 896 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 14 bin 632 kg olmuştu.
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