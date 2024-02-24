Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! 4 dev banka birer birer rakam verdi: Altın fiyatlarında ters köşe…

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ederken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybı altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azaltı. Ancak ons altın fiyatı bir haftalık yükselişinin ardından 2039 dolar direncini kıramadı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı rekor seviyeleri gördü. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,91 kazançla 2.027 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,92 artışla 13 bin 623 liraya yükseldi.
Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken dev bankalardan peş peşe tahminler geldi. ANZ bank analistleri, merkez bankası talebinin altın fiyatlarını destekleyeceğini söylüyor. Bu nedenle fiyatların yıl sonuna kadar 2.200 dolar civarında rekor seviyelere çıkacağını tahmin ediyorlar.
Citi’nin Kuzey Amerika emtia araştırmaları başkanı Aakash Doshi, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3.000 dolara ulaşma ihtimali olduğunu söylüyor.
Citi Bank değerli metalin 2024’ün ikinci yarısında ortalama 2.150 dolar olacağını öngörüyor. Doshi, altının 2024 yılının sonuna doğru yeni bir rekora ulaşma potansiyeli olduğunu belirtiyor.
Birçok analist altının bu yıl rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Emtia analistleri altının bu yıl 2.400 dolara ulaşma potansiyelini gördüğü için en yükseliş görünümüne sahip kurum Bank of America olmaya devam ediyor.
Ancak Commerzbank altın fiyatları için ters köşe yaptıracak bir tahminde bulundu. Dev banka altının ons fiyatı tahminlerini 2024 yıl sonunda 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurdu.