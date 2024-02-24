Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! 4 dev banka birer birer rakam verdi: Altın fiyatlarında ters köşe…

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ederken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybı altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azaltı. Ancak ons altın fiyatı bir haftalık yükselişinin ardından 2039 dolar direncini kıramadı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı rekor seviyeleri gördü. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,91 kazançla 2.027 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,92 artışla 13 bin 623 liraya yükseldi.



