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  4. Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! 4 dev banka birer birer rakam verdi: Altın fiyatlarında ters köşe…

Gram altın ve ons altın için yeni tahmin! 4 dev banka birer birer rakam verdi: Altın fiyatlarında ters köşe…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.02.2024 12:29
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Altın fiyatları yükselişe geçerken yatırımcıların en çok merak ettiği, ‘altın fiyatları ne olur?’ sorusuna dev bankalardan birer birer açıklama geldi. Ons altın fiyatı tahminlerini açıklayan bankalar rakamı 2400 dolara kadar çıkardı. Ancak Commerzbank altın fiyatları için ters köşe yaptıracak bir değerlendirmede bulundu ve tahminlerini düşürdü. Gram altın fiyatı içinse 3.250 liralık rekor tahmin yapıldı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ederken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybı altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azaltı. Ancak ons altın fiyatı bir haftalık yükselişinin ardından 2039 dolar direncini kıramadı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı rekor seviyeleri gördü. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,91 kazançla 2.027 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,92 artışla 13 bin 623 liraya yükseldi.

Anlık Borsa

İŞTE AHTIN FİYATLARI İÇİN BANKALARIN TAHMİNLERİ

ANZ BANK MERKEZ BANKALARINA DİKKAT ÇEKTİ

ANZ BANK MERKEZ BANKALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken dev bankalardan peş peşe tahminler geldi. ANZ bank analistleri, merkez bankası talebinin altın fiyatlarını destekleyeceğini söylüyor. Bu nedenle fiyatların yıl sonuna kadar 2.200 dolar civarında rekor seviyelere çıkacağını tahmin ediyorlar.

“ALTIN FİYATININ 3 BİN DOLARA ULAŞMASI MÜMKÜN”

“ALTIN FİYATININ 3 BİN DOLARA ULAŞMASI MÜMKÜN”

Citi’nin Kuzey Amerika emtia araştırmaları başkanı Aakash Doshi, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 3.000 dolara ulaşma ihtimali olduğunu söylüyor.

Citi Bank değerli metalin 2024’ün ikinci yarısında ortalama 2.150 dolar olacağını öngörüyor. Doshi, altının 2024 yılının sonuna doğru yeni bir rekora ulaşma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

EN YÜKSEK TAHMİN BANK OF AMERICA’DA

EN YÜKSEK TAHMİN BANK OF AMERICA’DA

Birçok analist altının bu yıl rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Emtia analistleri altının bu yıl 2.400 dolara ulaşma potansiyelini gördüğü için en yükseliş görünümüne sahip kurum Bank of America olmaya devam ediyor.

COMMERZBANK’TAN BEKLENMEDİK ALTIN TAHMİNİ

COMMERZBANK’TAN BEKLENMEDİK ALTIN TAHMİNİ

Ancak Commerzbank altın fiyatları için ters köşe yaptıracak bir tahminde bulundu. Dev banka altının ons fiyatı tahminlerini 2024 yıl sonunda 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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