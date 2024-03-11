Gram altında yeni rekor, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı! Farkı görebilen altın fonuna koştu... Ekonomist Mert Başaran ‘bir sebep görmüyoruz’ diyerek anlattı

ALTININ GRAM FİYATI İÇİN ÜNLÜ EKONOMİSTTEN TAHMİN





Altın fiyatlarında rekor serisi yeni haftada da devam ederken ünlü Ekonomist Mert Başaran’dan dikkat çeken bir altın yorumu geldi. Başaran ons altın fiyatının yüzde 5 düşse dahi bu düşüşü dolar/TL kuru ile telafi edeceğini ve bu sebeple gram altında inanılmaz düşüş olmayacağını dile getirdi. “Altın biraz durmanız gereken bir yer. En azından seçimden sonraki 1 aya kadar altında biraz durmanız lazım” dedi.