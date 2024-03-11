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  4. Gram altında yeni rekor, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı! Farkı görebilen altın fonuna koştu... Ekonomist Mert Başaran ‘bir sebep görmüyoruz’ diyerek anlattı

Gram altında yeni rekor, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı! Farkı görebilen altın fonuna koştu... Ekonomist Mert Başaran ‘bir sebep görmüyoruz’ diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 07:55
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Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de rekor kırdı. Hem ons altın hem de gram altın fiyatı yükselmeye devam ederken çeyrek altın 4 bin lirayı aştı, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı. Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken Ünlü Ekonomist Mert Başaran altının gram fiyatı için tahminde bulundu. Öte yandan son 10 günde altın fonlarına olan ilgi artarken 1,7 milyar liralık para girişi olduğu gözlemlendi.

Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları oldukça kritik 2072 direncini geçmesinin ardından yükselişini hızlandırmıştı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve Cuma günkü ABD verileri doları zayıflatırken altın fiyatlarının önünü açtı.


Anlık Borsa

Gram altında yeni rekor, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı: Farkı görebilen altın fonuna koştu! Ekonomist Mert Başaran ‘bir sebep görmüyoruz’ diyerek anlattı

Altın fiyatları haftanın ilk gününde de rekor kırdı. Hem ons altın hem de gram altın fiyatı yükselmeye devam ederken çeyrek altın 4 bin lirayı aştı, Cumhuriyet altını 18 bin liraya dayandı. Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları yatırımcıların gündemin

Bu gelişmelerle ons altının 2180 doların da üzerini test ettiğini gördük. Bu hafta ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğini korurken altın fiyatları gözünü yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrildi.

ONS ALTIN ZİRVEYİ SEVDİ

ONS ALTIN ZİRVEYİ SEVDİ


Veri desteğini de arkasına alan ons altın artık yeni bir trend oluşturmaya çalışırken 2.150 doların üzerindeki seviyelerin kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde altının ons fiyatı 2.195 dolarlık rekor seviyeye yükselmesinin ardından 2.187 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

GRAM ALTINDA YENİ REKOR


Yurt içinde ise ons altından ve dolar/TL kurundan gelen rekor rüzgarını arkasına alan gram altın fiyatı da geçtiğimiz hafta yüzde 7’den fazla değer kazanmıştı. Bu sabaj ise 2.252 liraya kadar yükselerek rekor seviyelerden değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 4.192 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 17.844 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2.368 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTININ GRAM FİYATI İÇİN ÜNLÜ EKONOMİSTTEN TAHMİN

ALTININ GRAM FİYATI İÇİN ÜNLÜ EKONOMİSTTEN TAHMİN


Altın fiyatlarında rekor serisi yeni haftada da devam ederken ünlü Ekonomist Mert Başaran’dan dikkat çeken bir altın yorumu geldi. Başaran ons altın fiyatının yüzde 5 düşse dahi bu düşüşü dolar/TL kuru ile telafi edeceğini ve bu sebeple gram altında inanılmaz düşüş olmayacağını dile getirdi. “Altın biraz durmanız gereken bir yer. En azından seçimden sonraki 1 aya kadar altında biraz durmanız lazım” dedi.

Altının gram fiyatının 3000 TL’yi görme ihtimali olduğunu söyleyen Ekonomist Başaran, “Şu anda baktığınızda yüzde 40 bir getirisi kalmış. Bu yüzde 40 getiri de çok olası. Yani 3.000 TL olmaması için bir sebep görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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