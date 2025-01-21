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  4. Grand Kartal Otel 10 kişiye mezar oldu... Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte Bolu'daki otelin yangından önceki görüntüsü

Grand Kartal Otel 10 kişiye mezar oldu... Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte Bolu'daki otelin yangından önceki görüntüsü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.01.2025 10:41
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Grand Kartal Otel bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bolu'daki yangın faciası sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, yarıyıl tatili nedeniyle otelde doluluk oranının yüzde 90 olduğu öğrenildi. Yangının otelin restoran bölümünde başladığı belirtilirken, yangından önceki görüntüler ortaya çıktı, 'ahşap' detayı dikkat çekti. Öte yandan Grand Kartal Otel'de bir gece konaklamanın bedelinin ise 38 bin 625 TL olduğu öğrenildi. İşte Kartalkaya'daki otelin yangından önceki ve sonraki görüntüleri...

Bolu'daki otel yangını sonrası gelen acı haberler herkesi kahretti. Okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla pek çok vatandaş kış tatili için Kartalkaya'daki otelleri tercih ederken; yaşanan yangın faciası hem kahretti hem endişe yarattı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası gözler Kartalkaya'daki otellere çevrilirken; yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel de merak konusu oldu.

YARIYIL TATİLİ NEDENİYLE DOLULUK ORANI YÜZDE 90'DI

Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 doluluk oranına sahip olduğu belirtilen otelde, 237 kişi olduğu belirtildi.

GECELİK FİYATI MERAK KONUSU OLDU

Yangın 4. kattaki restoranda başladığı iddia edilirken; 10 kişiye mezar olan otelin yanmadan önceki görüntüsü gecelik fiyatı da merak konusu oldu.

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GRAND KARTAL OTEL'DE BİR GECE İÇİN 38 BİN 625 TL İSTENİYOR

Rezervasyon sitelerinde yer alan bilgilerde; Grand Kartal Oteli'nin iki yetişkin için bir geceliğinin 38 bin 625 TL olduğu görüldü.

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BAŞTAN SONA AHŞAP DETAYI

Olumlu yorumların olduğu otelle ilgili "Seben bölgesinde, kayak alanına doğrudan ulaşım imkânı bulunan, kayak dolabı, kayak ekipmanı kiralayan mağazalar olan otel" bilgisi yer alırken; fotoğraflarda otelin neredeyse baştan sona ahşap yapıda olduğu görülüyor.

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İşte otelin yangından önceki ve sonraki görüntüsü:

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yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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