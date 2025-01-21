Grand Kartal Otel 10 kişiye mezar oldu... Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte Bolu'daki otelin yangından önceki görüntüsü

Bolu'daki otel yangını sonrası gelen acı haberler herkesi kahretti. Okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla pek çok vatandaş kış tatili için Kartalkaya'daki otelleri tercih ederken; yaşanan yangın faciası hem kahretti hem endişe yarattı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası gözler Kartalkaya'daki otellere çevrilirken; yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel de merak konusu oldu.

YARIYIL TATİLİ NEDENİYLE DOLULUK ORANI YÜZDE 90'DI

Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 doluluk oranına sahip olduğu belirtilen otelde, 237 kişi olduğu belirtildi.

GECELİK FİYATI MERAK KONUSU OLDU

Yangın 4. kattaki restoranda başladığı iddia edilirken; 10 kişiye mezar olan otelin yanmadan önceki görüntüsü gecelik fiyatı da merak konusu oldu.

GRAND KARTAL OTEL'DE BİR GECE İÇİN 38 BİN 625 TL İSTENİYOR

Rezervasyon sitelerinde yer alan bilgilerde; Grand Kartal Oteli'nin iki yetişkin için bir geceliğinin 38 bin 625 TL olduğu görüldü.

BAŞTAN SONA AHŞAP DETAYI

Olumlu yorumların olduğu otelle ilgili "Seben bölgesinde, kayak alanına doğrudan ulaşım imkânı bulunan, kayak dolabı, kayak ekipmanı kiralayan mağazalar olan otel" bilgisi yer alırken; fotoğraflarda otelin neredeyse baştan sona ahşap yapıda olduğu görülüyor.

İşte otelin yangından önceki ve sonraki görüntüsü: