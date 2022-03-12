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Haberi alan oraya gidiyor... Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!

12.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılı kuraklık nedeniyle kazançsız kapatan altın avcıları, sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca yeniden sahaya indi. Soğuk havaya rağmen suya girip savaklarla selin getirdiği çamuru eleyen kırıntı madenciler, haftada 7-8 gram altın buluyor. Eritilen altınlar, ayar işleminden sonra hurda altın olarak atölyelere satılıyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalan dereler, bu yıl yaşanan son yılların en çetin kışıyla birlikte yeniden suya kavuştu. Yağışsız geçen sonbaharın ardından başlayan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte sel sularının taşıdığı çamurun içinde altın arayan kırıntı madencilerinin de işleri hızlandı.

Soğuk havaya rağmen sel derelerinin içinde suya savak kuran altın arayıcıları, savağa takılan çamur parçacıkları içindeki altın parçacıklarını ayrıştırıyor. Haftada 7-8 gram altın bulan kırıntı madenciler, buldukları altın parçacıklarını İzmir’de erittiriyor. Ayar derecesi ölçülen altın tamirat yapan kuyumculara satılıyor.

Buz gibi suda altın avı

Sel sularının çamur taşıdığı derelerde soğuk havaya rağmen altın arayan İbrahim Irgatçı, “Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Bu bizim için bir tutku haline geldi. Geçen yıl çok büyük kuraklık oldu. O yüzden bu işe ara vermek zorunda kaldık.
Yağmurun ardından derelere su gelmesiyle beraber, altın madeninin hareketliliği başladı. Biz hobimize geri döndük ve bugün birkaç parça altın yakalamayı başardık. Haftalık yaklaşık 7- 8 gram altına bulabiliyoruz.
Emeğimiz boşa çıkmıyor ve bizim bu işi yapmamız için çok iyi bir neden oluşturuyor. Topladığımız altınları ay sonu İzmir Sarraflar Çarşısı’ndaki ayar evlerinde eritmesini sağladıktan sonra ayarını belirleyip hurda fiyatından satıyoruz.
Çalıştığımız bölgeye göre bazen 22, bazen de 21 ayar denk geliyor. Diğer malzemelerde karışırsa ayarı düşüyor veya saflık derecesi artıp 23 ayara kadar çıkabiliyor.
Bugüne kadar en yüksek 23 ayardan altın sattık, 24’ü daha hiç görmedik. Ayar değeri üzerinden emeğimizin karşılığını alıyoruz” dedi.
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