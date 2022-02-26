Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar lira... Düşük faizli kredi almak isteyen esnaf için son dakika haberi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.

Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.