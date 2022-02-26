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Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar lira... Düşük faizli kredi almak isteyen esnaf için son dakika haberi...

26.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 12 Şubat'ta yapılan toplantıda duyurduğu, şirketler için oluşturulan 60 milyar TL'lik yeni Kredi Garanti Fonu destek paketi bu hafta devreye alındı. Karar sonrası Halkbank esnafa müjde verdi. Genel Müdür Arslan, “2021’de yaklaşık 250 bin esnafımıza Hazine destekli 33 milyar TL’lik esnaf kredisi sağladık. 2022’de en az 30-35 milyar TL’ye varan ilave kredi imkânı sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık KGF destek paketleri için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.

Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

Esnafa 35 milyarlık kredi desteği

KGF’ye başvuruların başlamasının ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da banka olarak 2022'de esnaflara en az 30-35 milyarlık ilave kredi imkânı sunacaklarını açıkladı.
A Para'ya konuşan Arslan, "2021'de yaklaşık 250 bin esnafımıza Hazine destekli 33 milyar TL'lik esnaf kredisi sağladık. Bunun faiz oranları çok caziptir. 2022'de de en az 30-35 milyar TL'ye varan ilave kredi imkânı sunacağız" dedi.
Arslan, esnaf kredilerinde takibe düşme oranının 10 binde bir olduğunu da söyledi. 2002'de esnaf kredilerinin 150 milyon TL olduğunu hatırlatan Arslan, 2002'den bu yana verilen kredi miktarının 198 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da yüzde 65'inin son beş yılda verildiğini anlattı.

KGF'YE YOĞUN TALEP

KGF'YE YOĞUN TALEP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını paylaştığı 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvuruların başladığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:
"Güzel bir ürün oldu. Çok ciddi talep var. Kısa sürede 60 milyar TL'nin tükeneceğini tahmin ediyorum. Hazine Bakanlığı'nın belki yine vereceği ilave katkılarla ekonomimize ciddi bir destek sağlanmış olacak. Bankamız özelinde birkaç günde 10 milyar TL'ye yakın bir talep var." Bu yıl Halkbank'ta kredi büyümesinin yüzde 20'ler civarında olacağını anlatan Arslan, kredi faizlerinin önümüzdeki dönemde ineceği mesajını da verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Halkbank
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