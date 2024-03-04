Havalar ısınıyor tatilciler %100 zammı düşünüyor! Ucuza gelsin derken dolandırıcıların hedefi olmayın

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN!

Konunun uzmanı olan Sarçlı, 'Eğer size sunulan ücretle sunulan konfor alanı arasında çok ciddi bir anlam kargaşası varsa o ücretin karşılığında verilmesi mümkün olmayan hizmetler sunuluyorsa, ve belki de en önemlisi sizden kart bilgileriniz isteniyorsa muhakkak teyit edin ve dikkatli olun!