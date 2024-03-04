Havalar ısınıyor tatilciler %100 zammı düşünüyor! Ucuza gelsin derken dolandırıcıların hedefi olmayın

Bu yaz tatilseverler için oldukça zor geçecek. Çeşme'de Bodrum'da Antalya'da Marmaris'te fiyatlar alıp başını gidiyor. Otel tatili severler, yüksek fiyatlardan şikayetçi. Ev tutup o şekilde vaktini geçirmek isteyen aileler ise market fiyatlarından çekiniyor. Ucuza planladığınız tatiliniz size pahalıya patlamasın!
Havalar ısındıkça aileler hemen yaz tatili için planlamalar yapmaya başladı. Bu sene tatil fiyatları geçen senelerde olduğu gibi cep yakıyor. Tatil için otel bakan kişiler de ucuz paket gördüklerinde heyecanlanıp dolandırıcıların hedefi oluyor.
Adı sanı bilinmeyen internet sitelerinden ucuza tatil paketi satın almak size pahalıya patlayabilir!
TÜKONFED Hukuk Kurulu Üyesi Mücahir Saraçlı, sahte internet sitelerinden tatil paketi satın almanın sakıncalarını anlattı.
Havalar güzelleşince akla ilk olarak yaz tatili geliyor! Tatil için rezervasyon yaparken sahte ilanlara dikkat edin. Sahte internet sitesini nasıl anlarsınız?
Konunun uzmanı olan Sarçlı, 'Eğer size sunulan ücretle sunulan konfor alanı arasında çok ciddi bir anlam kargaşası varsa o ücretin karşılığında verilmesi mümkün olmayan hizmetler sunuluyorsa, ve belki de en önemlisi sizden kart bilgileriniz isteniyorsa muhakkak teyit edin ve dikkatli olun!