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  4. Hem ev sahibi hem kiracılar dikkat, detaylar belli oldu! Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergisi için karar almıştı: Eğer birinci dereceden akraba değilse…

Hem ev sahibi hem kiracılar dikkat, detaylar belli oldu! Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergisi için karar almıştı: Eğer birinci dereceden akraba değilse…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Konut kiralarına ilişkin vergilendirme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Konut kira potansiyeline sahip dairelerin bir bölümünün ise akrabalar tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Peki kişilerin akrabalarına ücretsiz oturmaları için tahsis ettikleri evler için vergilendirme nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren gelir vergisi beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, kirada oturan vatandaşlardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurunması istendi. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira ile kiracıların ödedikleri kira bedellerinin karşılaştırılıp vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Peki kişilerin akrabalarına ücretsiz oturmaları için tahsis ettikleri evler için vergilendirme nasıl yapılıyor? Konuyla ilgili tüm detayları Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e anlattı. Özelmacıklı’nın konuşması şu şekilde:

“Hazır beyan sistemi kira gelirleri dışında diğer kazançların da verilebileceği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannamelerin hazırlanmasına kolaylık sağlanan internet ortamında da mükelleflerin onayına ve kullanımına sokulan kolay bir sistemdir.

BEYANNAME İÇİN NEREYE BAŞVURULUYOR?

BEYANNAME İÇİN NEREYE BAŞVURULUYOR?

Burada mükellefler sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr adresinden girerek e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak bu sistem aracılığı ile beyannamelerini veriyor olacaklar.

Beyannameler verilirken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkezi nüfus idaresi sistemi, tapu, banka, PTT, elektrik, su, doğal gaz gibi şirketleri üzerinden edinilen bilgiler kullanılıyor. Eksik ve hatalar varsa bu sistem üzerinden düzeltilebiliyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Sistem üzerinden verilen beyannamelerin anlaşmalı bankalar üzerinden kredi kartı ile ödenme imkanı var. İlk taksitler 1 Nisan tarihine kadar damga vergisi ile beraber ödenecek. İkinci taksitler için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2024 tarihi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
kira vergisi
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