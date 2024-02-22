Hem ev sahibi hem kiracılar dikkat, detaylar belli oldu! Gelir İdaresi Başkanlığı kira vergisi için karar almıştı: Eğer birinci dereceden akraba değilse…

Peki kişilerin akrabalarına ücretsiz oturmaları için tahsis ettikleri evler için vergilendirme nasıl yapılıyor? Konuyla ilgili tüm detayları Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e anlattı. Özelmacıklı’nın konuşması şu şekilde: