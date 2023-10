Hem memur maaşı zammı hem asgari ücret! Kıdem tazminatı ve ihbar ödemesi için hesaplar değişti: 12 bin liralık artış gözüktü

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

Şimdi işten ayrılan bir asgari ücretlinin tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor. Örneğin; yeni asgari ücret, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 37.76 artırılırsa brüt 18 bin 479 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük tazminat 18 bin 339 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 49.46 olarak tahmin edilen memur zammı kadar artırılırsa da brüt 20 bin 49 lira olacak. Buna göre de çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 897 lira ödenecek. Çalışılmış her yıl için 6 bin 585 lira fark ortaya çıkacak.