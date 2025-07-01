"Iğdır'da 1, İstanbul'da 120 TL" paylaşımına milyonluk ceza yağdı!

29 Haziran’da sosyal medyada geniş yankı uyandıran “Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL” paylaşımı kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı, içeriğin yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle inceleme başlattı. 30 Haziran’da Iğdır’da yapılan denetimler sonucunda paylaşımı yaptığı belirlenen Bilgihan Ova’ya ulaşıldı.

"FİYATLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetim süreciyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Denetim ekipleri, Bilgihan Ova’nın Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS), Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) kayıtlı olmadığını ve herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığını tespit etti.

Yapılan saha incelemelerinde Iğdır’da sofralık kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL, İstanbul’da ise 70-90 TL aralığında olduğu belirlendi. Söz konusu 1 TL’lik fiyatın ise sofralık kayısı değil, meyve suyu üretimi gibi endüstriyel amaçlarla kullanılan ürünlere ait olduğu ortaya çıktı.

BEYANI TUTANAK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilgihan Ova’nın daha önce CHP’den Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi içerikler taşıdığı ifade edildi. Yapılan resmi görüşmede, Ova’nın kayısının 1 TL’ye satılmadığını kendisinin de kabul ettiği, paylaştığı ürünlerin sofralık kalitede olmadığı bilgisi tutanak altına alındı.