Hem mevduat hem de ihtiyaç kredi faizi geriledi! Elinde parası olan, kredi almak isteyenler… Fazla Türk Lirası fazlası için yeni önlem yolda

Yeni yılla birlikte ise TL mevduat faiz oranları 6 haftanın ardından ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Bunun ilk sebebi bilanço etkisi ki bu her yıl aynı şekilde gerçekleşiyor. Aralık ayında TL mevduat faiz oranları yükseltiliyor ardından ise düşüş başlıyor. İkinci neden ise TL kaynaklı kur korumalı mevduat hesaplarının yeni yılla birlikte artık açılamıyor olması. Böyle bir seçenek artık bulunmadığı için bankacılık sektörü TL kaynaklı KKM dönüşlerini daha düşük faiz oranları ile TL mevduata geçiriyor. Bu nedenle tasarruf sahipleri banka değiştirse bile diğer bankadan istedikleri faiz oranını alamıyorlar.