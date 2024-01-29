Hem mevduat hem de ihtiyaç kredi faizi geriledi! Elinde parası olan, kredi almak isteyenler… Fazla Türk Lirası fazlası için yeni önlem yolda

Bankacılık sektörü 2023 yılının son haftalarında bilançoları için de yaptıkları hamlelerle TL mevduata verdikleri faiz oranını oldukça yükseltmişlerdi. Öyle ki şu an 1 milyon lira ve üstüne uygulanan yüzde 43-48 arası TL mevduat faizi o dönem 50 bin lira altına bile verildi. Böylece TL mevduat faizleri de hızla yükseldi ve Merkez Bankası ortalama verilerinde de yüzde 52’nin üzeri görüldü.
Yeni yılla birlikte ise TL mevduat faiz oranları 6 haftanın ardından ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Bunun ilk sebebi bilanço etkisi ki bu her yıl aynı şekilde gerçekleşiyor. Aralık ayında TL mevduat faiz oranları yükseltiliyor ardından ise düşüş başlıyor. İkinci neden ise TL kaynaklı kur korumalı mevduat hesaplarının yeni yılla birlikte artık açılamıyor olması. Böyle bir seçenek artık bulunmadığı için bankacılık sektörü TL kaynaklı KKM dönüşlerini daha düşük faiz oranları ile TL mevduata geçiriyor. Bu nedenle tasarruf sahipleri banka değiştirse bile diğer bankadan istedikleri faiz oranını alamıyorlar.
Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, üçüncü neden ise piyasadaki TL likidite fazlası. Her ne kadar Merkez Bankası depo ihaleleri ve ters repo ile piyasadan likidite çekse de ekonomistler para politikasının sıkılığının etkili olabilmesi için likidite fazlası değil yüksek bir negatif olması gerektiğine işaret ediyor.
Fazla TL likiditesi de bankaların ellerinde TL fazlası olması nedeniyle mevduata ihtiyaç duymamasına ve faizleri de yükseltme eğiliminde bulunmamalarına yol açıyor. PPK sonrası gelmeyen makroihtiyati önlemlerin likidite fazlasındaki rekor seviyenin ardından devreye alınması bekleniyor.
Ekonomistler hem TL mevduat faizlerinin artması hem de likidite fazlasının çekilebilmesi için öncelikle Merkez Bankası’nın döviz karşılığı swap ihalelerinin miktarını azaltmasını ayrıca likidite senedi çıkarılması ile zorunlu karşılıklarda artış yapılabileceğini tahmin ediyor.
Mevduat faizleri en çok tercih edilen 3 aya kadar vadelide yüzde 40 seviyesinde hatta düşük hacimlerde yüzde 36-39 seviyelerinde seyrediyor. TL mevduat hacmi ise BDDK verilerine göre geçen hafta 3.7 milyar lira azaldı. KKM hariç toplam TL mevduat 6 trilyon 414,8 milyar lira seviyesinde. Toplam mevduat ise 19 Ocak haftasında 15 trilyonu aştı. KKM hariç TL mevduatın toplam mevduat içindeki oranı da yüzde 42,66 seviyesinde. Bir önceki hafta yüzde 42,69 idi.