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Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor? ‘Seçime kadar olmayabilir ama 3 vakte kadar’ diyerek açıkladılar: ‘Şimdi sonuna geliniyor…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullanımı gün geçtikçe artarken Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ın açıklamaları gündeme oturmuştu. Vatandaşın cebinde bulunan 118 milyon adet kredi kartı için taksit ve limit sınırlaması getirilmesi planlanırken, Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ, “Şimdi sonuna geliniyor. Seçime kadar olmayabilir ama üç vakte kadar ya kart başına harcama limiti azaltılacak ya kredi kartı faizi artacak ya taksitler azaltılacak” dedi.

Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor? ‘Seçime kadar olmayabilir ama 3 vakte kadar’ diyerek açıkladılar: ‘Şimdi sonuna geliniyor…’

2023 yılında kartlarla yapılan alışveriş harcamaları 8 trilyon 241 milyar TL’ye ulaşırken, kredi kartının payı 6 trilyon 699 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 122’ye yükseldi. Kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 75’inin peşin, yüzde 25’inin taksitli olarak gerçekleştiği belirtildi. Taksitli alışverişlerde e-ticaretin payı 3 puanlık artış ile yüzde 53’e yükseldi. Kartlar en çok market ve elektrik-elektronik eşya alışverişlerinde kullanıldı, en yüksek harcama artışı satış/servis/yedek parça sektöründe oldu.

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KREDİ KARTINA SINIRLAMA MESAJI

Kredi kartı kullanımında artış devam ederken Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar’dan milyonları ilgilendiren çok kritik açıklama geldi. "Kredi kartlarındaki enflasyon etkisini de yönetmek adına bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu. Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim" diyen Çakar, 2023’te sayısı 118 milyon kredi kartları için düzenlemeye gidileceğinin sinyalini vermişti.

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KREDİ KARTLARINA TAKSİT VE LİMİT SINIRLAMASI GELİR Mİ?

Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Ağaoğlu kredi kartı kullanımının artmasındaki nedeni, “Kredi kartı kullanımındaki artışın ana sebeplerinden biri bireylerin buraya yüklenmesi olabilir ama önemli faktörlerden biri de geçtiğimiz 1,5 yıl içinde TL krediye erişim imkanı sınırlı şirketler de şirket kredi kartı alarak bir borçlanmaya gitti. Rakamlar ve limitler büyütüldü” sözleri ile anlattı.

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“SONA GELİNİYOR”

Hakan Güldağ ise, “Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da zorunlu karşılıklara faiz isteyeceklerini söyledi. Bir de kredi kartlarına mutlaka bir düzenleme yapmanın ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Banka kredi kartlarının toplam krediler içindeki payı kabaca söylüyorum yüzde 5'ten 10' geldi. Geçen yıl krediler yüzde 54 artmış, kredi kartlarındaki büyüme hızı yüzde 159. Çünkü vatandaş, şirketler, hepsi kredi kartlarını deyim uygunsa 'dönmek' için kullanıyor ama şimdi sonuna geliniyor anlaşılan. Seçime kadar olmayabilir ama üç vakte kadar ya kart başına harcama limiti azaltılacak, ya kredi kartı faizi artacak ya taksitler azaltılacak” şeklinde yorumda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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