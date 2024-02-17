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Henüz emekli olmayan EYT'liler dikkat! Bayram ikramiyesi için son tarih belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.02.2024 20:50 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekliye verilecek bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yaparak 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkardıklarını ifade etmişti. Bu açıklama sonrasında ikramiyelerin hangi tarihlerde yatacağı araştırılmaya başlanırken, henüz emekli olmayan EYT'lilerin bayram ikramiyesi alabilmesi dilekçe vermesi gereken son tarih belli oldu.

Emekliye verilen bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Peki kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak ve para hesaplara ne zaman yatacak? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...


Anlık Borsa

Yaklaşık 16 milyon emekli bu yıl iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacak. EYT ile emekli olanlar da ikramiye kapsamında. 

BU TARİHE DİKKAT!

BU TARİHE DİKKAT!

Henüz emekli olmayan EYT'lilerin bayram ikramiyesi alabilmesi için en geç 31 Mart 2024'e kadar emeklilik dilekçesini SGK'ya vermesi gerekiyor. 1 Nisan 2024 sonrası dilekçe verenler Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak.

İKRAMİYELER HANGİ TARİHLERDE YATACAK?

İKRAMİYELER HANGİ TARİHLERDE YATACAK?

Kanal D Haber'in haberine göre Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihleri arasında... Bu nedenler 3 bin TL'lik ikramiyenin 1-9 Nisan arasında, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 10-15 Haziran arasında ödenmesi planlanıyor.

HAKEDİŞ ORANLARINA GÖRE TUTARLAR

HAKEDİŞ ORANLARINA GÖRE TUTARLAR

Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden hak ediş oranları kadar faydalanacak. Hakediş oranı yüzde 75 olan 2 bin 250 TL, yüzde 50 olan bin 500 TL, yüzde 25 olan 750 TL alacak.

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Anahtar Kelimeler:
EYT Bayram ikramiyesi
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