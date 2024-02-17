Henüz emekli olmayan EYT'liler dikkat! Bayram ikramiyesi için son tarih belli oldu

Emekliye verilen bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Peki kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak ve para hesaplara ne zaman yatacak? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...
Yaklaşık 16 milyon emekli bu yıl iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacak. EYT ile emekli olanlar da ikramiye kapsamında.
Henüz emekli olmayan EYT'lilerin bayram ikramiyesi alabilmesi için en geç 31 Mart 2024'e kadar emeklilik dilekçesini SGK'ya vermesi gerekiyor. 1 Nisan 2024 sonrası dilekçe verenler Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak.
Kanal D Haber'in haberine göre Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihleri arasında... Bu nedenler 3 bin TL'lik ikramiyenin 1-9 Nisan arasında, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 10-15 Haziran arasında ödenmesi planlanıyor.
Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden hak ediş oranları kadar faydalanacak. Hakediş oranı yüzde 75 olan 2 bin 250 TL, yüzde 50 olan bin 500 TL, yüzde 25 olan 750 TL alacak.