FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Herkes 10 bin TL'yi konuşurken... En düşük emekli maaşı için farklı rakam verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Herkes 10 bin TL'yi konuşurken... En düşük emekli maaşı için farklı rakam verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

20.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşılırken milyonlarca emekli 2024 maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. 7 bin 500 TL olan emekli maaşının yeni yılda 10 bin TL'ye çıkacağı konuşulurken, dikkat çeken bir çıkış geldi. "Yüzde 50 zam bekliyorum" diyen Ekonomist Muhammet Bayram, rakam da verdi. En düşük memur emeklisinin alacağı yeni maaşı da hesaplayan Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranını söyledi. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? sorularına yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memur ve memur emeklilerine yüzde 50'lik zam yapılmasını öngördüklerini belirtmesiyle hesaplar yeniden değişti.

Keşfet

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, memur ve memur emeklisinin 2024 zamlı maaşları için rakam verdi.

Bayram "En düşük memur emeklisi 9 bin 876 TL alıyor, 14 bin 800 TL civarına yükselecektir. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesinden 33 bin TL seviyesine çıkacaktır" diye konuştu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

Gözler bu kez de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi. Memur emeklisinin maaşına yapılması planlanan yüzde 50'lik zam oranı tüm emeklilerde beklentileri artırdı.

Emekli maaşlarına yasal bir düezenleme gerektiğinin altını çizen Bayram, enflasyondan en kötü etkilenen kesimin emekliler olduğunu söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 50 oranında bir zam yapılamasını beklediğini söyleyen Bayram, "7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Zam
En Çok Okunan Haberler
Laz Kızı'na yeni bir şok daha! Yayınlara devam ediyordu

Laz Kızı'na yeni bir şok daha! Yayınlara devam ediyordu

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Benzine zam geldi! Akaryakıt fiyatları için tabela değişti

Benzine zam geldi! Akaryakıt fiyatları için tabela değişti

Can sıkıntısından başladılar... Asgari ücretten fazla para kazanıyorlar

Can sıkıntısından başladılar... Asgari ücretten fazla para kazanıyorlar

1 Ocak'tan itibaren yüzde 58,46'lık zam

1 Ocak'tan itibaren yüzde 58,46'lık zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.