Herkes 10 bin TL'yi konuşurken... En düşük emekli maaşı için farklı rakam verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Emekli maaş zammı yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? sorularına yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memur ve memur emeklilerine yüzde 50'lik zam yapılmasını öngördüklerini belirtmesiyle hesaplar yeniden değişti.
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, memur ve memur emeklisinin 2024 zamlı maaşları için rakam verdi.
Bayram "En düşük memur emeklisi 9 bin 876 TL alıyor, 14 bin 800 TL civarına yükselecektir. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesinden 33 bin TL seviyesine çıkacaktır" diye konuştu.
Gözler bu kez de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi. Memur emeklisinin maaşına yapılması planlanan yüzde 50'lik zam oranı tüm emeklilerde beklentileri artırdı.
Emekli maaşlarına yasal bir düezenleme gerektiğinin altını çizen Bayram, enflasyondan en kötü etkilenen kesimin emekliler olduğunu söyledi.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 50 oranında bir zam yapılamasını beklediğini söyleyen Bayram, "7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz." dedi.