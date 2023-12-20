Herkes 10 bin TL'yi konuşurken... En düşük emekli maaşı için farklı rakam verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Emekli maaş zammı yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? sorularına yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memur ve memur emeklilerine yüzde 50'lik zam yapılmasını öngördüklerini belirtmesiyle hesaplar yeniden değişti.

