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Herkes 500 baz puan arttı sanıyordu! Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 6 yıl sonra gelen faiz koridoru kararı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.03.2024 07:15
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Merkez Bankası, sürpriz bir kararla 500 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 50’ye çıkardı. Banka 6 yılın ardından ilk kez faiz koridorunu da genişletirken, 300 baz puanlık ‘örtülü faiz’ artırımı yapmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarırken, operasyonel değişiklik kapsamında faiz koridorunu da genişletti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan açıklamaya göre, borçlanma ve borç verme faiz oranı +-300 baz puanlık marj ile belirlenecek. Yani gecelik borçlanmalar taban oran yüzde 47 iken, tavan oran yüzde 53 olacak. Dolayısıyla 500 baz puanlık faiz artırımının yanı sıra örtülü bir 300 baz puanlık faiz artırımı daha yapılmış oldu.

Anlık Borsa

UYGULAMA İLK OLARAK 2010’DA BAŞLADI

UYGULAMA İLK OLARAK 2010’DA BAŞLADI

TRT Haber’in haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz koridorunu genişlettiği ifade edildi. Merkez Bankası'nın "geniş faiz koridoru" serüveni 2010 sonlarında başladı. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığı 2010 sonlarında, geniş faiz koridoru ve aktif likidite politikasını bir arada kullanarak bir para politikası stratejisi tasarladı ve bunu uygulamaya koydu.

Böylece Türkiye, küresel oynaklık dönemlerinde şoklara karşı tepki verebilmek amacıyla TCMB tarafından geliştirilen bir araç olan "geniş faiz koridoru" uygulamasıyla tanıştı. Böylece birden fazla faizin araç olarak kullanıldığı asimetrik ve geniş bir koridor sistemiyle aktif likidite politikasına dayalı esnek bir çerçeve getirilirken, politika araçları çeşitlendirildi.

SADELEŞME YOLUNDA İLK SOMUT ADIM

SADELEŞME YOLUNDA İLK SOMUT ADIM

Buna karşın banka, geniş faiz koridorunun para politikası duruşunun anlaşılması konusunda bazı sıkıntıları içermesi dolayısıyla, Ağustos 2015'te "Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" yayımlayarak sadeleşme yolundaki ilk somut adımını attı.

TARİHİN EN FAR FAİZ KORİDORU 2016’DA GÖRÜLDÜ

TARİHİN EN FAR FAİZ KORİDORU 2016’DA GÖRÜLDÜ

Geniş faiz koridorunun üst bandını Mart-Eylül 2016 döneminde kademeli olarak toplam 250 baz puan indiren bankanın aksiyonları sonrasında 100 baz puanla tarihin en dar faiz koridoru görüldü.

Küresel ekonomik gelişmeler ışığında Ekim 2016'da yeniden faiz koridoru üst bandında artırımına gitme mecburiyetinde kalan TCMB, Ocak 2017'de de bu adımını devam ettirdi. Politika faizini 2017 boyunca değiştirmeyen TCMB, önce faiz koridorunun üst bandını, ardından da geç likidite penceresini (GLP) kullanarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltmeyi tercih etti. Banka 2017'nin son ayında ise GLP faizini yüzde 12,75'e yükselterek fonlamanın tamamını GLP'den yaptı.

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Merkez Bankası
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