Herkes 500 baz puan arttı sanıyordu! Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 6 yıl sonra gelen faiz koridoru kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarırken, operasyonel değişiklik kapsamında faiz koridorunu da genişletti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan açıklamaya göre, borçlanma ve borç verme faiz oranı +-300 baz puanlık marj ile belirlenecek. Yani gecelik borçlanmalar taban oran yüzde 47 iken, tavan oran yüzde 53 olacak. Dolayısıyla 500 baz puanlık faiz artırımının yanı sıra örtülü bir 300 baz puanlık faiz artırımı daha yapılmış oldu.



