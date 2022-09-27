Herkes emekli promosyonunu konuşurken kurumlar da harekete geçti: Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Banka promosyonuyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan kurumlar personelinin promosyonunu artırmak için harekete geçti.Bununla beraber emekli maaşını başka bankaya taşıyarak 2022 emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanmak isteyenler için süre 30 Eylül'de doluyor. İşte banka promosyonlarıyla ilgili haberin detayı....

TOPLAM PROMOSYON ÜCRETİ 23 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 bin 100 personeli kapsayan maaş promosyon haberi geldi. 2022 Mart ayında gerçekleştirilen ihale ile özel bir bankanın verdiği 11 bin TL rekor promosyon teklifi ile sonuçlanmıştı. Promosyonlar öğretmenlerin hesaplarına yatırılmıştı. Zaman içerisinde öğretmenlerden ve eğitim çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda promosyon bedelinin ekonomik göstergeler karşısında düşük kaldığı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar müjdeli bir haberle sonuçlandı. Özel bankanın Muğla Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve 12 bin TL ek ödeme yapılması için imzalar atıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “6 ay önce 4 ilçe müdürlüğümüzle birlikte öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ödemeleri ile ilgili banka ile sözleşme imzalandığını ve 11 bin lira gibi o günlerde rekor sayılabilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, “Geçen zaman içerisinde artan memur maaşları da göz önünde bulundurulduğunda promosyonun güncellenmesi için alandan çok sayıda talep geldiğini, bunun üzerine başlatmış oldukları sürecin sonunda bugün öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için müjdeli bir şekilde tamamladıklarını” ifade etti. Nisan ayında alınan 11 bin TL promosyona ek olarak 15 Ekim tarihinden itibaren tek seferde ödenmek üzere 12 bin lira ek promosyon sözleşmesine imza attıklarını vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SEYHAN BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA 28 BİN 100 TL PROMOSYON

Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atılmıştı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşılmıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi verilmişti.

BELEDİYE PERSONELİNE 17 BİN 100 LİRALIK PROMOSYON MÜJDESİ

Ankara Polatlı Belediyesi personelinin tümüne eşit şekilde destek olmak, memur ve işçi maaşlarına aynı oranda katkıda bulunmak amacıyla Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın girişimleriyle başlatılan maaş promosyon ihalesi, 17 bin 100 liralık rekor rakamla tamamlandı.

Başkan Yıldızkaya, “Belediyemizde aynı mesaiyi paylaştığımız kıymetli çalışanlarımıza ekonomik olarak katkı ve destekte bulunmak amacıyla banka promosyon görüşmelerimizi bugün itibarıyla tamamladık. Kurumumuz tarihindeki en yüksek sözleşmeyi neticelendirerek, 17 bin 100 liralık promosyon tutarını, maaş miktarları fark etmeksizin tüm personellerimizin eşit şekilde alabilmelerini sağlayan bir anlaşmaya vardık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.