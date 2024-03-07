Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Haber Global'da yer alan habere göre, ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor. Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlanıyor.