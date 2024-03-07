FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.03.2024 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektörde çalışanları ve çeşitli sebeplerden ötürü devlet tarafından ödeme alan kişilerin farkında olmadan bankalarda birikmiş paraları olabiliyor. Peki birikmiş paranız varsa nasıl alacaksınız? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, vatandaşların hakları içinde önemli bir yer tutuyor. e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Anlık Borsa

SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların derhal kontrol etmeleri gereken önemli konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerle bu ödemelerin bazıları sahipleri tarafından unutulabilmekte veya fark edilmiyor. Kimi durumlarda, ödemeler doğrudan hesaplara aktarılırken, bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor.

DÜZENLİ OLARAK HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

DÜZENLİ OLARAK HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.

NEREDEN SORGULANIR?

NEREDEN SORGULANIR?

Unutulan para yardımlarının geri alınması için öncelikle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamaları gerçekleştirmeleri gerekiyor. SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolaylıkla öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir.

Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yere sahip olan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor. Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda.

Haber Global'da yer alan habere göre, ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor. Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-devlet para hesap
En Çok Okunan Haberler
Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

İhtiyaç kredisi faizleri yükselecek mi?

İhtiyaç kredisi faizleri yükselecek mi?

TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı! Resmi Gazete'e yayımlandı: 1 yıl bloke olacak

TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı! Resmi Gazete'e yayımlandı: 1 yıl bloke olacak

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.