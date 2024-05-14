Hesap makineleri çalışmaya başladı! Mayıs ayında zirve yapacak! İşte en düşük emekli maaşında yeni rakam

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde
38'e yükseltti. Tahminlerin değişmesinin ardından enflasyonda zirve mayıs ayında görülmesi bekleniyor. Değişikliğin ardından emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda, hesaplar yeniden düzenlendi. Refah payı üzerinde anlaşılmazsa en düşük emekli aylığının yükseleceği rakam belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kamuda tasarrufları kalem kalem açıkladı. TV100'de yer alan habere göre, refah payı olma ihtimali de bu dönemki tasarruf tedbirlerini göz önüne alırsak pek olası değil gibi.
Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu sunumunda mayıs ayı için enflasyonu yüzde 75-76 seviyelerinde beklediklerini açıklamıştı.
Yıllık enflasyonda zirve mayıs ayında görülecek. 4 aylık enflasyonda şimdiden yüzde 18.72. Başkan Karahan'ın öngörüsü gerçekleşirse 5 aylık TÜFE yüzde 22.41'i bulacak. İlk 6 ay beklentisi ise yüzde 25.39. Emekli aylıkları en az bu oranda zamlanacak.
Memur ve emeklisinde toplu sözleşmesi devreye gireceği için onların maaş artışı yüzde 20 seviyesinde kalabilir.
6 aylık enflasyon tahmini tutarsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 17 bin 688 TL olması bekleniyor.