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Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi: Emekli zammı ve memur maaşında Ocak tablosu değişti

18.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Memur zammı ve emekli zammı yıl başında bir kez daha artacak. 7500 liralık SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Memur maaşı zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yükselecek. Ancak milyonlar yeni zam oranlarını ve maaşları merak ederken Merkez Bankası’ndan hesapları yeniden değiştirecek veri geldi. İşte en düşük memur maaşı ve emekliye zam düzenlemesinde detaylar…

Emekli maaşı ve memur zammı için milyonların geri sayımı başladı. Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşecek. Emekliye kök maaş ve taban maaş düzenlemesi yapılacak. En düşük memur maaşı 33 bin liranın üzerine çıkacak.


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En düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAMDA ORAN NET!

4 AYLIK ZAMDA ORAN NET!
TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında ise Ekim’de enflasyon aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Ocak zammında hesapları değiştiren açıklama ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna emekli ve memurun dört gözle beklediği maaş zammında kriter olan enflasyon beklentisinde uzun süre sonra ilk kez gerileme oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01’ken bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28’ken bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 25,82’den yüzde 25,09’a geriledi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMINDA YENİ HESAP

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMINDA YENİ HESAP
Yüzde 67,23'lük enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 39,62 olabileceği hesaplandı. Bu oran aynı zamanda refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı anlamına da geliyor. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,72 olurken buna toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 de eklendiğinde 6 aylık memur zammı yüzde 51,48’e denk geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak. Burada kök maaş ve taban aylıklar için düzenleme yapılması söz konusu. Emekli zammına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" demesiyle 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış için sinyal gelmiş oldu. En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 51,48)

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 51,48)
Memur – 22.017 – 30.909 - 33.351Memur emeklisi – 9.876 – 13.864 - 14.960
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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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