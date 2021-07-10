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Hesaplarınızı kontrol edin! Memura ilave 588 TL yardım

10.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayı pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memura ve emeklilere zam yapıldı. Memur maaşlarının yanı sıra aile yardımı alanlar için de ilave yardım yapıldı.

Memura ve emeklilere yılda iki kere yapılan zammın ikincisi temmuz ayında gerçekleşti. TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yapılan zam ile bu ay hem memurlar hem de emeklilere maaşlar zamlı yatacak. Memur maaşlarına ek olarak aile yardımı alanlara da ödenen rakam 588 TL’ye çıkarıldı.

Memura ilave yardım

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memura ve emeklilere müjdeli haberi verdi. Milyonlarca memur bu ay hem maaşlarını hem de aile yardımını zamlı almaya hazırlanıyor. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaşırken, bu artış iki ödemeye de yansıdı.
2 çocuklu memurun aile yardımı 588 TL’ye yükseldi. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 TL alıyorken, bu tutar 588,47 TL’ye çıktı. Zamlı ödemeler ise 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI 4 BİN 330 TL

EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI 4 BİN 330 TL
Memur maaşlarına gelen zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 993 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.
Aile yardımı da çalışmayan eş için 376,83 liradan 408,67 liraya, 0-6 yaş arası çocuk için 82,90 liradan 89,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk için de 41,45 liradan 44,95 liraya çıktı.
Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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