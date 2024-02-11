Hile uyarısı geldi: 250 liranın altında satılıyorsa dikkat edin! "Sahte raporlarla..."

"EN KOLAY FİYATIYLA AYIRT EDİLİR"

Fiziksel olarak ayırt edilemeyen hileli yağların en kolay fiyatıyla ayırt edilebileceğini vurgulayan Çondur, “Böyle fiziksel olarak bunları ayırt etmek mümkün değil. Bu laboratuvar ortamında analizle ayırt edilebilen bir durum. En kolay ayırt edilecek şey aslında fiyatı. En kolay fiyatla ayırt edebilirsiniz. Marka ve fiyatla. Bu çok basit. Ucuz yağ gerçek zeytinyağı değildir. Elinizde bugün bin ton yağ olsun. Bin ton yağın kilosunu 250 TL’den aşağıya satmazsınız. 1 litreyi de 80 liraya kimse kimseye satmaz. Ne eski mahsul diye satar ne stok fazlası diye satar. Bunlar kesinlikle karışık yağlardır. Bu yağlardan da kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Çünkü yerseniz kanser olursunuz. O yüzden kesinlikle tüketicilerimiz bunlara kanmasın. İnternetten bu zeytinyağı alışverişlerinde çok dikkat etsinler. Özellikle söylüyorum, markalı yağlara yönelimini artırsınlar. Ucuz yağlara lütfen rağbet etmeyin” dedi.